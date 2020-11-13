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【英國疫情】增逾3萬確診再破頂 超過800警染疫

環球社會熱點 16:57 2020/11/13

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【英國疫情】增逾3萬確診再破頂 超過800警染疫

英國疫情持續惡化，新增3.3萬宗新冠肺炎病例再創新高。自爆疫以來，超過800名警員染病。英國公共衞生部醫學主任多伊爾（Yvonne Doyle）指出，感染率最高的族群是年輕人，但最令人擔心的是80歲以上的長者，其感染風險急增。

英國累計129萬人人確診，逾5萬人死亡，是歐盟成員國中死亡病例最多的國家。專家此前警告，指每日新增確診的數字可能具「誤導性」，因當時缺乏社區測試，不清楚在第一波疫情高峰期間，實際有多少人受感染。

美國明年3月恐有58萬人染疫死 為現時兩倍【下一頁】

南韓急升至近200確診 非首都圈地區惹關注【下一頁】

英國國民保健服務（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）指，雖然死亡人數由周三的高峰稍為回落，但要看幾天數據，目前重要的是降低感染率。他亦警告，就算英格蘭於12月2日解封，生活都不會恢復正常。

波伊斯續稱，解封後需要採取其他防疫措施，因為病毒仍然存在。但他指出，要實施什麼措施，仍然言之過早，為期4周的封城才過了一周。

法國平均死亡上升 歐洲確診最多超越俄羅斯【下一頁】

BioNTech科學家 : 疫苖可消滅病毒 終結疫症【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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