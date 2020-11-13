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【熱錢買貨】2790億一星期狂掃美股歷來最勁　港股基金連續11周吸資期內賺近半成

股市 16:55 2020/11/13

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據富瑞統計，美股基金本周創歷來最勁吸資額

港股本周大震盪，ATMX（阿里巴巴  （09988）  、騰訊  （00700）  、美團  （03690）  、小米  （01810）  ）等科技股齊齊受壓，部分傳統經濟或者價值股則現炒作。港股投資風格雖見轉換，長綫投資者卻未憂震盪，繼續入市買港股，助港股互惠基金及ETF連續錄得11個星期吸資，期內回報達到4.6%。

富瑞資金流報告顯示，截至周三（11日）止的一個星期，港股互惠基金及ETF吸資約27億元，近11個星期累計吸資140.4億元。按富瑞統計，相關資金期內回報4.6%。

港股以外，國際資金同樣積極入市。按富瑞列出的資料，美股互惠基金及ETF錄得歷來最大額吸資，期內金額高達2790億元，佔整體環球股票基金本周總吸資額3396.8億元的82%。

【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親叫停螞蟻集團上市　阿里巴巴股價照逆市升

【美國制裁】中移動、中電信遭美封殺或牽逾400億沽盤　特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）

【騰訊績優】幾時先重新買返科技股？ 睇實3大指標

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編輯﹕莫亦熙

香港股票 美股 基金 互惠基金 吸資 ETF 股票

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