【有盈退休】曾智華：沒有廢老，只有廢人

拜登以77歲高齡，7,400萬選票，破兩項歷史紀錄登上美國總統寶座。

普世價值觀念中有一項極其重要——反歧視。包括膚色、國籍、身材、殘疾、性別⋯⋯當中，有一項為重中之重，乃是年齡！

為乜要反歧視？因防止任何人利用先天的條件去欺壓別人，造成不公平競爭。

所有競技場，必須強調——優勝劣敗，能者居之。只有如此，世界才會進步。

所以，我從來反對別人形容年青人為「廢青」，年長人為「廢老」。用此形容詞者，一定是沒信心在公平競爭下與人比拼的先天失敗者，故才用歧視藉口去為自己開脫。

事實，全球先進城市，皆慢慢變成高齡社會。不過，現代的高齡，與上幾代的高齡，不應劃上等號。因如今醫療科技進步，普通人皆可活到接近九十歲，所以，六十多歲仍非常活躍與精靈，兼且，專業經驗豐富人脈遼闊。若如此就「退休享福」去，乜都唔做，實在是社會資源大浪費。不過，若個個六十幾仍坐定唔郁，對後來者上位，也可能產生不公。故此，還是有退休制度較好。然後，退休者可運用累積智慧，轉跑道再發光芒。

這方面，現任馬會主席陳南祿(Philip）乃最佳典範。作為公共服務及私人企業的掌舵人，佢有兩項犀利業績，至今仍令人津津樂道：（一）早年出任海洋公園主席，為第一位能將這盤令人頭痛「生意」轉虧為盈者；（二）十多年前，成為歷史上第一位國泰航空華人總裁，遇上2003年沙士大災難，領導公司在極度困境下逃出生天。

陳南祿腦袋極精靈，有「橋王」之稱，新點子層出不窮，如今六十五歲，當然應該退休。但如此精力旺盛又領導力超群，怎可從此「歎世界」去？馬會主席這份義工，最適會這類高手。

Philip上任後出現的包括： （一）山光道新會所開幕； （二）回饋一千元消費券給會員，以補償疫情時大家的損失； （三）推出大受歡迎的二重彩；及（四）將投注中心大大升格為充滿科技感的茶餐廳。

第四項，是革命性變革，第一間馬會茶餐廳已在北角電氣道開幕。大家有空，一定要見識吓！

馬會茶餐廳「永勝冰室」（請點按圖片放大）：

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