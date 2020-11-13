【低水筍盤】港島「5球」以下放盤罕有 租客遇上呢個單位即拍板買入做業主

多個新盤排隊推出，二手放盤業主最近的議價空間也明顯上升。以往港島區叫價低於500萬元的放盤十分罕有，日前一名租客遇上香港仔單幢物業美倫閣一房單位，即以492萬元承接。

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美聯物業助理聯席董事丘松原表示，500萬元以下港島盤罕有，故同類單位受上車客垂青，該行剛促成香港仔美倫閣一個278實呎成交，同區租客見單位價格合理及裝修新淨，省卻不少裝修開支，故斥492萬元入市，2012年貨轉手升值約1倍。

丘松原稱，剛成交的為美倫閣為低層A室單位，實用面積約為278呎。原業主叫價約510萬元，議價後以492萬元承接，折合實用呎價約為17,698元。現時同類單位成交價約520萬元至530萬元水平，以上成交較市價低約5%。買家為區內租客，見此單位間隔四正，裝修新淨，只需少量執修便可入住，而且樓價合預算，所以決定購買單位作自用。原業主於2012年3月份以約252萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約240萬元，物業升值約95%。

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丘松原續稱，香港仔住宅的樓齡一向偏高，樓價低於500萬元以下的物業已不多，大多為樓齡高於40年的物業，而上述美倫閣的樓齡只有約24年，是香港仔內樓齡較新的物業中，入場費最低水之選。不過該盤現時未有單位放售，有意進駐該區準買家，可留意該物業未來有否單位放售。

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記者：陳詠妍