  • 24°C
香港時間 : 20201113日 (五) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【低水筍盤】港島「5球」以下放盤罕有 租客遇上呢個單位即拍板買入做業主

股樓投資 16:51 2020/11/13

分享：

多個新盤排隊推出，二手放盤業主最近的議價空間也明顯上升。以往港島區叫價低於500萬元的放盤十分罕有，日前一名租客遇上香港仔單幢物業美倫閣一房單位，即以492萬元承接。

【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房 ，詳情按：【下一頁

美聯物業助理聯席董事丘松原表示，500萬元以下港島盤罕有，故同類單位受上車客垂青，該行剛促成香港仔美倫閣一個278實呎成交，同區租客見單位價格合理及裝修新淨，省卻不少裝修開支，故斥492萬元入市，2012年貨轉手升值約1倍。 

丘松原稱，剛成交的為美倫閣為低層A室單位，實用面積約為278呎。原業主叫價約510萬元，議價後以492萬元承接，折合實用呎價約為17,698元。現時同類單位成交價約520萬元至530萬元水平，以上成交較市價低約5%。買家為區內租客，見此單位間隔四正，裝修新淨，只需少量執修便可入住，而且樓價合預算，所以決定購買單位作自用。原業主於2012年3月份以約252萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約240萬元，物業升值約95%。

【樓市現象】買家見有減價盤果斷入市 屯門嘉悅半島放盤1小時即沽出 ，詳情按：【下一頁

丘松原續稱，香港仔住宅的樓齡一向偏高，樓價低於500萬元以下的物業已不多，大多為樓齡高於40年的物業，而上述美倫閣的樓齡只有約24年，是香港仔內樓齡較新的物業中，入場費最低水之選。不過該盤現時未有單位放售，有意進駐該區準買家，可留意該物業未來有否單位放售。

【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房，詳情按：【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

低水 放盤 樓價 香港仔 美倫閣

上一篇文章

【趁機執平貨】東涌樓沽壓未完　上車好時機？

下一篇文章

【方圓公關人生@iM網欄】擁「雲技術」得天下？科技巨擘未來之商業戰場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足