【香港經濟】本港第三季GDP跌3.5%　全年經濟料收縮6.1%

▲ 本地疫情在第三季後期趨於穩定，金融市場活動暢旺，但經濟活動仍明顯低於衰退前水平。

政府公布第三季本地生產總值及物價最新預測，外圍貿易環境隨內地經濟增長加快而好轉，本地疫情在季度後期趨於穩定，金融市場活動暢旺，但經濟活動仍明顯低於衰退前水平。實質本地生產總值第三季按年跌3.5%，較第二季跌9%明顯收窄。首三季合計，實質本地生產總值按年收縮7.2%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季反彈2.8%，扭轉連續5個季度收縮。

第三季失業率升至近16年高位

勞工市場在第三季全季合計惡化，但由於本地疫情在9月減退，勞工市場面對的壓力在季末有穩定跡象。同時，「保就業」計劃繼續提供支援作用。經季節性調整的失業率由第二季的6.2%上升至第三季的6.4%，為接近16年來的高位。就業不足率微升至3.8%，為沙士後的高位。

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消費和營商氣氛在近月已無先前般悲觀，但短期前景很大程度上會取決於本地疫情發展。只要本地疫情保持受控，本地經濟活動料會在今年第四季進一步輕微改善。不過，就業和收入狀況仍然疲弱，難免會繼續制約私人消費，而經濟前景高度不明朗也會壓抑商業投資。

中美關係緊張，加上環球經濟前景在2019冠狀病毒病疫情下仍然不明朗，市場氣氛受到拖累，本地股票市場在第三季略為整固。住宅物業市場在踏入第三季後略為回軟，但在季度後期稍見恢復。交投活動較上一季輕微下跌，而住宅售價在季內微跌1%。

第四季經濟料進一步輕微改善

政府預期，除非本地確診個案數字再度急升或環球經濟活動突然轉差，香港經濟有望在第四季進一步輕微改善。考慮到今年首三季的實際表現和政府大規模紓緩措施的緩衝效應，全年實質本地生產總值增長預測由8月時宣布的負6%至負8%，修訂至今輪覆檢的負6.1%。

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通脹方面，環球和本地經濟狀況仍然疲弱，整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微。考慮到首三季的實際數字後，全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別由八月時覆檢的1.8%及0.8%，向下修訂至1.3%及0.3%。

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