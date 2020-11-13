【美國大選】龐寶林：科技股未來5年未必倍數升　但仍可高速增長

民主黨拜登（Joe Biden）宣布勝出今屆美國總統大選，雖然現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗，但多國元首已祝賀拜登當選，美國政局儼如進入新時代，外界期待着拜登的新人事、新作風。另一邊廂，中國共產黨在10月底舉行了「五中全會」，為「十四五規劃」定調，提出「形成以國內大循環為主、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。中美政局齊進新時代，究竟未來數年，投資者應如何部署？

東驥基金管理董事總經理龐寶林早前接受《iMoney》專訪時表示，無論是拜登（Joe Biden）或是特朗普（Donald Trump）當選，對中國的立場也沒有分別，只是手法不同。特朗普自2016年上任以來，開始在貿易問題上和中國展開角力，龐寶林認為，過去數年特朗普屬於「硬出面」，對中國的手段比較實在，不過若是民主黨上台，他相信針對中國的政策也不會改變，「拜登表面溫和，會和盟友傾，實際都強硬。」例如奧巴馬（Barack Obama）任內美國已建立TPP（跨太平洋夥伴關係協定），抗衡「一帶一路」，龐寶林認為中長綫而言，民主黨上台的話，對於中國會更難搞。

背後做同一樣嘢，特朗普做反而容易睇，只是做得出面，唔俾面你，令你唔好受。

民主黨上台，或會落實加稅，削弱企業盈利，外界料較不利股市前景。龐寶林認為，特朗普若連任的確對美股較好，但他認為即使是拜登上台，影響也不是這麼大，「加一些稅，對盈利影響唔係咁大。」

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他認為，無論是中國或美國的科技股，未來數年依然可以看好。一方面，在民主共和兩黨也針對中國的背景下，中國在早前的「五中全會」已定調要加快科技發展；另一方面，經歷今年的新冠肺炎疫情，科技已改變很多人的生活習慣，中美的科技股也受惠，「好嗰幾間（科技公司）可以繼續買，增長得好犀利，例如開Webinar，大家已很習慣。」另外網購行業、金融科技行業也受惠今年的疫情，在未來數年可望繼續增長。

中國科技公司方面，不得不提早前剎停上市的螞蟻集團，龐寶林認為，無論是螞蟻，或是美國的科技公司，一涉足金融也會遇到金融監管問題。龐寶林認為，未來5年中國要由製造業大國，轉型成為科技強國，以超越美國為目標，更應該做好相關監管，以便行業的健康發展。他說，螞蟻以科技公司起家從事金融業，當初中國官方放手讓它發展，做到現在全世界最大，市值超越工商銀行（01398），官方加強監管無可厚非，「一旦真的出事，搞唔掂，所以現在要求監管是對的。」他認為只要螞蟻轉回金融機構的監管，便可以重新上市。

不論是中國或美國的科技股，早前也創出新高，究竟科技股有沒有泡沫？龐寶林不諱言有泡沫，但認為兩地的公司增長也夠快，增長能維持及符合到估值；再加上今年疫情加速了不同行業及生活上的數碼化，

我嘅睇法係，未來5年可以高速增長，但未必倍數咁升，因為已經幾成熟。

節錄自第681期《iMoney》。

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責任編輯：葉卓偉