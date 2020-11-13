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馬斯克自稱確診新冠肺炎　檢測2次呈陰性2次呈陽性

環球政經 17:36 2020/11/13

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Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter上表示，自己有機會確診新冠肺炎

馬斯克在Twitter上寫道：「某種極度虛假的事情正在發生。 今天已進行了4次的新冠肺炎測試。 2項測試結果呈陰性，2項測試結果則為呈陽性。 相同的機器、相同的測試、相同的護士。」

【新冠肺炎】南韓單日增近200宗確診案　今起不戴口罩將被罰款：【下一頁

據《彭博》報道，馬斯克接受了快速病毒檢測，通常在15分鐘內便會有結果，但準確性較低。馬斯克已接受聚合酶連鎖反應（Polymerase Chain Reaction，簡稱PCR）的方式檢測，需要等待一天或更長的程序才會有結果。他又表示，目前只出現典型的感冒症狀，並未有「異常」反應。

報道指出，馬斯克會定期乘坐其私人飛機，到達Tesla及SpaceX等公司地點。在上周，他前往柏林就當地Tesla工廠建設，親自面試應徵者。及後，他又從瑞典，折返回美國。

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撰文 : 黎淑雯

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