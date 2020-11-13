【IG新功能】Instagram首頁介面改版　新增短片、商店圖示

▲ IG首頁介面將進行改版，增加了類似於抖音（TikTok）的15秒IG短片服務Reels，及商店的按鈕圖示。

社交平台Instagram（IG）近日迎來10年來最重大的改革，IG首頁介面將進行改版，增加了類似於抖音（TikTok）的15秒IG短片服務Reels，及商店的按鈕圖示。

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IG負責人Adam Mosseri表示，該企已有很長時間沒有更新IG首頁介面，但用家使用的方式已經改變了。IG所遇到的問題不是改變得太快，而是沒有改變且變得無關緊要。因此是次決定為頁面進行更新，以新設計帶來新的活力。

由於早前美國政府對深受美國人歡迎的TikTok頒布禁令，Instagram特意推出類似的短片服務Reels測試版。而在是次改版同時，Reels也正式登場。從官方提供的圖片可以看見，以往首頁介面下方新增貼文的「+」按鈕，以及查看活動的心形按鈕，將會被移到了右上角，與訊息圖示排列在一起，並新增Reels的按鈕。

此外，Adam又指，發現愈來愈多消費者喜歡在網路上購物，且數量多到難以置信，甚至有些年輕人會向他們喜歡的創作者尋求購買建議。因此是次改版特意加上商店（Shop）按鈕，讓用家直接購買心儀物品。他補充，未來該企也會為用戶個人化的購買建議，希望用戶敬請期待。

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責任編輯：曾曉汶