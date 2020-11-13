康宏爭奪戰｜郭曉群尋法庭事先限制康宏阻其投票遭駁回　馬時亨：冀EGM公平公開公正處理（第二版）

▲ 法庭駁回郭曉群申請，郭曉群、馬時亨爭入局康宏機會恐被削

康宏環球 （01019） 董事會爭奪戰，佳兆業 （01638） 「太子爺」郭曉群要求召開特別股東會（EGM），罷免現有董事會成員，委任自己、港鐵前主席馬時亨等人入局。為免重演2017年EGM被康宏主席陳志宏取消投票資格，郭曉群早前入稟要求法庭限制康宏在11月26日舉行的EGM，干預或阻撓其行使44.68億股或29.9%權益的權利，案件周四審訊後，法官高浩文今判決，駁回其申請。

高浩文在判詞指，康宏26日EGM主席的決定，應該是他在當日按其所擁有的資訊才決定，不認為事前可認定他會作出的決定，也無法就此作出結論他所作的決定是不合適，相信法庭要在EGM主席作出決定後，才能妥善考慮其決定是否最終和無可置疑的。

郭曉群尋法庭確認投票權 馬時亨：相信法治，詳情可見【下一頁】

隨法庭駁回郭曉群申請，康宏26日EGM主席可如2017年行使權力，按其資訊決定是否限制郭曉群的投票權，由於目前康宏環球董事會由被視為台灣富邦陳家所主導，郭曉群等人入局機會恐被削。

據康宏通告，郭曉群一方尋求罷免康宏董事會所有成員後，擬委任郭曉群、馬時亨、立法會議員石禮謙、佳兆業前副主席譚禮寧等加入董事會。

馬時亨：現時裁決不是決定性

馬時亨回應本報查詢時稱，尊重法庭裁決，認為法官部分理據成立，特別是下周上訴庭將處理郭曉群對2017年EGM被取消資格案件上訴，會留意該案件處理。

對於入局康宏機會是否受影響，馬時亨稱不想揣測11月26日EGM有何時發生，多次強調希望康宏EGM可以「公平公正公開處理」，認為最新裁決不是決定性。

康宏發言人則回應，康宏知悉及尊重法庭決定，會一如以往，繼續全力保障投資者利益，盡快完成經審核賬目，以爭取復牌，同時全力拓展品牌業務。

相關文章：

康宏爭奪戰？｜佳兆業郭曉群尋罷免全數董事 馬時亨石禮謙獲推薦入局康宏（第二版）

康宏爭奪戰？｜馬時亨應佳兆業出山、「郭家想同富邦蔡家合作」 10年前曾與富邦愛將合作

康宏爭奪戰？｜康宏：收到佳兆業郭曉群召開股東特別大會通知 尋求罷免全數董事

記者：麥德銘