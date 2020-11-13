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許樹昌憂一旦源頭不明個案比例上升　或令第四波疫情出現

環球政經 20:14 2020/11/13

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新冠肺炎持續，本港周三（11日）衞生防護中心收到的士及小巴特定檢測承辦商轉介的5宗個案，包括4名的士司機及1名復康巴士司機，當中兩宗已證實為初步陽性。

【新冠肺炎】下周一起香港居民從廣東省或澳門回港 可獲豁免強制檢疫　本港最新豁免檢疫措施一覽：【下一頁

汽車交通運輸業總工會的士分會主任何志強，出席本地媒體節目時表示，最主要可能是清潔問題，的士司機每日接觸的人都比較多。「比如去到高危地方，乘客落車後，最好清一清潔車廂，保持車廂清潔。」他又呼籲，的士前線司機接受檢測。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，第四波疫情的可能性一直存。「你可以看到，源頭不明個案都是出現在很多不同地區，這是令人擔心。」他續指，較源頭不明個案比例愈多，傳播風險也愈高。「第三波早期的確診數字突然間，單位變雙位，一路去至3位數，源頭不明個案比例亦會高，也會在不同地區出現，所以要多少少時間觀察。」

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撰文 : 黎淑雯

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