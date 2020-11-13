【趁機執平貨】東涌樓沽壓未完　上車好時機？

早前國泰航空（00293）大裁員，迫使不少空姐、機師劈價賣樓，對東涌樓市影響極大。中原張納賢說，雖然近期區內樓價稍為回穩，但仍有空姐、機師減價賣樓，以致區內筍盤增多，料到年底才被完全消化。他續說，遇上這股沽壓潮，同區其他業主也感無奈，個別也願意減價。

張納賢續說，映灣園2座高層E室，實用面積543平方呎，兩房間隔，原叫價660萬元，終減價10萬元，以650萬元易手，實用呎價11,971元，較滙豐網上銀行估價平約4%。他說，原業主為泰籍國泰航空機組人員，覺得航空業前景暗淡，決定賣掉自住單位套現，回國展開新生活。

資料顯示，原業主於2010年4月，以246萬元購入上址，現帳面賺404萬元。換言之，單位於10年內，升值1.6倍。值得留意的是，東涌二手交投持續暢旺，首兩星期已錄得36宗成交，逾四成來自映灣園。

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