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【華為禁令】供貨華為獲批　4G晶片由美國晶片商高通提供

科技 16:36 2020/11/13

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近日有報告指出，華為的4G晶片獲得放寬，將有美國晶片商高通（Qualcomm）提供。

美國大選獲告一段落，華為的禁令似乎亦有放鬆跡象，近日有報告指出，華為的4G晶片獲得放寬，將有美國晶片商高通（Qualcomm）提供。

近日有報告指出，晶片商高通將獲頗準，可以向華為提供4G晶片。唯目前則未有任何跡象顯示聯發科也得到許可，但按照此前的案例，預期應該也不會等太久。近期有觀點認為，只要符合規定，不會只有一家得到，但另外一家同行卻拿不到的情況出現。

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報告強調，4G晶片可以供貨意味華為不需要賣掉旗下的榮耀電話品牌，如預期4G電話於明年迎來復甦，如果華為能夠確保零部件供應，明年應能出貨1.6億部電話，甚至有可能達到2億部。

唯華為仍然可能將榮耀品牌分割，把市場細分，能讓榮耀品牌有不同的策略，評估銷量的基準也會有所不同。

但對於其他品牌而言，這不是什麼好消息，預期能夠蠶食的華為市佔將會降低。不過整體而言，將有利於相關供應鏈重新取得訂單。且影響的可能不只是智能電話手機，其他4G設備零部件需求亦會開始增加。

＞＞＞【iPhone 12 mini開賣】衛訊iPhone 12 mini減高達320元　先達店主：無炒價　

責任編輯：李彥煒

硬件 科技硬件 4G 美國 Qualcomm 華為 品牌 iPhone iPhone 12 晶片

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