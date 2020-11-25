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【施政報告2020】非住宅物業撤雙倍從價印花稅、26日生效　住宅不減辣

Hot Talk 12:14 2020/11/25

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施政報告2020宣布，撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅

行政長官林鄭月娥今日發表任內第4份《施政報告》，落實撤銷自2013年實行的非住宅物業雙倍從價印花稅，11月26日生效。林鄭月娥表示，會繼續留意非住宅物業的市場情況，在有需要時會再次採取合適措施，以確保市場的平穩發展，強調現時房屋供應緊絀的情況下，住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔的水平，政府並無計劃調整住宅物業的各項印花稅安排。

美聯工商舖 （00459） 昨日見異動，急升27%；周三股價再見波動，中午報0.135元，升3.8%，成交858萬元。另外，美聯 （01200） 昨升15%，今早未有升跌，報0.87元。

第二上市、生科股據報可納互聯互通 港交所市值突破5000億元，詳情可見【下一頁】

受疫情打擊，工商舖走勢未如樓市般「硬淨」，繼8月放寬工商舖按揭後，此前已有傳政府有意進一步減辣，撤銷工商舖的額外印花稅。政府若撤銷工商舖辣招，取消額外印花稅，意味買賣工商舖時毋須再支付雙倍稅率。

政府早在2010年11月針對非自住物業，引入「額外印花稅（SSD）」，同時收緊按揭成數，以遏止市場炒賣，其後多輪「加辣」，引入雙倍印花稅DSD等稅率。

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編輯：吳敏芳

林鄭月娥 施政報告 美聯工商舖 物業市場 商舖 疫情 額外印花稅 印花稅

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【施政報告2020】6大方向促進香港金融方展　施政報告金融政策懶人包
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