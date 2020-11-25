【施政報告2020】政府據報撤工商舖額外印花稅　美聯工商舖昨爆升後倒跌

▲ 日前有市場消息指，政府擬撤銷工商舖的額外印花稅，以支持市道。

行政長官林鄭月娥今日發表任內第4份《施政報告》。《南華早報》報道， 預計政府將廢除商業地產的印花稅。另外，《東方日報》引述消息人士報道稱，政府將取消工商鋪的雙倍印花稅以為受到新冠肺炎疫情重創的經濟提供支撐。住宅方面的印花稅將維持不變。

美聯工商舖 （00459） 昨日見異動，急升27%；周三開市曾升4.6%，最新倒跌，暫報0.125元，跌3.8%，成交377萬元。另外，美聯 （01200） 昨升15%，最新再升1.1%，報0.88元。

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受疫情打擊，工商舖走勢未如樓市般「硬淨」，繼8月放寬工商舖按揭後，此前已有傳政府有意進一步減辣，撤銷工商舖的額外印花稅。政府若撤銷工商舖辣招，取消額外印花稅，意味買賣工商舖時毋須再支付雙倍稅率。

政府發言人此前回應傳聞時表示，不評論揣測報道，當局一如既往，會密切留意物業市場的情況，適時採取合適的措施回應市場變化，確保物業市場平穏發展。

政府早在2010年11月針對非自住物業，引入「額外印花稅（SSD）」，同時收緊按揭成數，以遏止市場炒賣。

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編輯：吳敏芳