【騰訊旗下】PUBG計劃推印度版PUBG Mobile 並在印度投資1億美元

▲ PUBG擬針對印度用戶推出印度版PUBG Mobile，並在當地投資1億美元。

騰訊 （00700） 旗下熱門手遊《絕地求生》（PUBG Mobile）早前在印度被禁，《絕地求生》開發商、南韓遊戲廠商Krafton子公司PUBG Corporation早前宣布，收回騰訊在印度的代理權。Krafton最新宣布，將針對印度市場推出PUBG Mobile India，為印度用戶特別打造，尋求重返印度市場，但沒有披露具體推出時間。

Krafton同時表示，計劃在印度投資1億美元，以培育當地的電子遊戲、電競、娛樂及IT產業生態，並計劃在當地僱傭超過100名僱員。

中印緊張關係早前升溫，印度禁止超過200款中國App，當中包括PUBG Mobile，印度是PUBG Mobile最大市場之一，在當地有超過5000萬遊戲玩家。PUBG Corporation稱，推出的新遊戲會最大限度保障印度用戶數據安全，並根據當地用戶習慣作出調整。

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編輯：陳健婷