【跟錢家學理財@iM網欄】看淡點賺錢？一文看清沽空詳情

沽空是什麼?

當投資者看好股價上升，會先買入股票，待日後沽出。然而當看淡股價前景，部分投資者會考慮先沽空股票，惟這只限於被聯交所列為「可進行賣空的指定證券」。

正確的沽空程序

本港法例禁止出售本身並無持有的股票。所謂沽空，是指出售股票時，本身並未持有該股票，但卻有一項可以即時行使而無條件的出售該股票的權利。投資者要沽空，較普遍的做法是在落盤沽空前，先借入足夠數量的股份。

我們可以透過與中介人訂立股份借貸協議，借入想沽空的股份，但借出股份的經紀行，作為風險管理的措施之一，必須要求客戶提供至少相等所借股份市值 105% 的抵押品。在落盤沽空時，我們必須向經紀指明該盤是沽空盤，並確認已訂立了股份借貸協議，在符合規定下，我們也可以作出口頭保證，表示該沽盤為沽空盤，並已借入證券。未有申報沽空交易，會觸犯刑事罪行。一般情況下，沽空交易不可以低於當時最好的沽盤價進行。

可否即日先沽後買 ?

有些投資者誤以為即使先沽出本身並未持有的股份，只要即日購回，便屬合法沽空，這想法並不正確。單憑完成交收一點，不足以代表有關的沽空交易是合法的，沽空必需跟從正確程序才算合法。

大意沽空怎麼辦？

你可能會大意沽空，例如弄錯自己的持股量，或未有發現股份已遭合併導致所落沽盤大於自己的持股量。如果你意外地進行非法沽空，可向經紀行借貨或在市場購回股份以完成交收。如果經紀行未有足夠股票完成交收責任，香港中央結算有限公司會代經紀行強行買入股票完成交收。經紀行一般會將費用轉嫁至投資者身上。因此落沽盤前，切記與經紀核實自己持有多少股票，並應時常留意自己所持股份的數量會否因有關上市公司的股份合併活動而變動。

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