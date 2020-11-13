【木村拓哉】木村拓哉48歲生日　男神拍劇代言品牌必紅

▲ 今日是木村拓哉48歲生日，他過往的衣著使不少品牌冒起，在日本被稱為「木村效應」或「木村著用」。（HERO劇照）

今日（13日）是木村拓哉48歲生日，出道30年紅遍亞洲，他被封為「平成日劇天王」，過去平成年間主演的日劇，在日本平均都有30％以上收視率，連帶他的衣著亦引起關注，使不少品牌冒起，在日本被稱為「木村效應」或「木村著用」。

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木村拓哉主演的《戀愛世代》，穿着紅色格仔的A BATHING APE checker CPO shirt，成功帶起格仔熱潮，同時捧紅了剛成立不久的A BATHING APE。其後於《HERO》中，穿着該品牌的羊皮革羽絨外套，同樣被搶購一空。

CONVERSE ONE STAR鞋定價較高，在80年代不太受歡迎，不過及至《美麗人生》，木村拓哉穿着該鞋後，巔峰期的CONVERSE ONE STAR 木村款，在香港被炒至4,000多元。

Number (N)ine亦是得益者，木村經常穿着該品牌的T-Shirt，2004年的《冰之驕子》中，穿着了Rolling Stone Tee，當年該品牌的Rolling Stone Tee亦在香港炒至4,000多元。

就連他代言的產品亦大賣，1996年日本化妝品牌Kanebo找木村拓哉代言唇膏，「木村款」唇膏兩個月內賣出300萬支，一度售罄，傳聞連張貼在地鐵內的宣傳海報都被偷走。

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責任編輯：朱悅瀅