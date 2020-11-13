  • 24°C
香港時間 : 20201113日 (五) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慳錢有方】麥當勞續推「Value Monday」 12元歎雞翼及中汽水

商業 16:07 2020/11/13

分享：

麥當勞App驚喜優惠繼續，本周優惠包括17元自選超值美食配飲品。(麥當勞提供圖片)

麥當勞App驚喜優惠繼續，由推出至今已到第二十周，新一周優惠由11月16日至11月22日。市民只要下載麥當勞App，即可使用總值逾200元的多張電子優惠券。

【麥當勞優惠】McCafé夥麥提莎推Merry Sweet-mas系列　麥提莎凍特濃朱古力咖啡19元

【麥當勞優惠】購買麥當勞新餐肉系列　可獲贈家居及個人護理產品

新一周的優惠包括「12元歎脆香雞翼 (2件) 配中汽水」​、「30元歎豬柳蛋/ 火腿扒蛋扭扭粉超值早晨套餐」，以及17元自選超值美食配飲品(可重複使用)，自選美食可以選擇豬柳蛋漢堡/魚柳飽 /芝蛋脆雞堡/ 脆香雞翼(2件)，飲品則有細汽水/熱細港式奶茶(凍+3元)/ 熱細優質濃香咖啡 (凍+3元)。

McCafé新品19元發售
另外，麥當勞App推出McCafé新飲品專享優惠，19元即購買「麥提莎凍特濃朱古力咖啡」中杯裝。

【美食優惠】Klook夥旅發局推廣香港美食　逢星期五快閃滿200元減80元

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：馬意文

相關文章

【麥當勞優惠】McCafé夥麥提莎推Merry Sweet-mas系列　麥提莎凍特濃朱古力咖啡19元
2020/11/11
【麥當勞優惠】McCafé夥麥提莎推Merry Sweet-mas系列　麥提莎凍特濃朱古力咖啡19元
【麥當勞優惠】購買麥當勞新餐肉系列　可獲贈家居及個人護理產品
2020/11/06
【麥當勞優惠】購買麥當勞新餐肉系列　可獲贈家居及個人護理產品
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡11月22日實施　兩地旅遊局合作推活動優惠（附優惠link）
2020/11/11
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡11月22日實施　兩地旅遊局合作推活動優惠（附優惠link）
【美食優惠】Klook夥旅發局推廣香港美食　逢星期五快閃滿200元減80元
2020/11/12
【美食優惠】Klook夥旅發局推廣香港美食　逢星期五快閃滿200元減80元
著數優惠 美食 雞翼 漢堡 麥當勞 港式 Cafe

上一篇文章

【木村拓哉】木村拓哉48歲生日　男神拍劇代言品牌必紅

下一篇文章

【新冠肺炎】迪士尼樂園及電影收入大打折扣　第四季業績嚴重受影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【7Cafe x LuLu豬】7-Eleven自家品牌7Cafe夥LuLu豬　品牌聯乘組咖啡聯「萌」推優惠
【7Cafe x LuLu豬】7-Eleven自家品牌7Cafe夥LuLu豬　品牌聯乘組咖啡聯「萌」推優惠
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【保就業計劃】保就業計劃公布新一批工資補貼名單　美心食品領取逾3億元
【保就業計劃】保就業計劃公布新一批工資補貼名單　美心食品領取逾3億元
【HKTVmall黑色星期五】HKTVmall黑色星期五購物節　逾9萬件貨品低至2折
【HKTVmall黑色星期五】HKTVmall黑色星期五購物節　逾9萬件貨品低至2折
【旅遊氣泡】首班飛新加坡航機已售罄？　國泰網站：未有航班提供
【旅遊氣泡】首班飛新加坡航機已售罄？　國泰網站：未有航班提供