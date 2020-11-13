【慳錢有方】麥當勞續推「Value Monday」 12元歎雞翼及中汽水

▲ 麥當勞App驚喜優惠繼續，本周優惠包括17元自選超值美食配飲品。(麥當勞提供圖片)

麥當勞App驚喜優惠繼續，由推出至今已到第二十周，新一周優惠由11月16日至11月22日。市民只要下載麥當勞App，即可使用總值逾200元的多張電子優惠券。

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新一周的優惠包括「12元歎脆香雞翼 (2件) 配中汽水」​、「30元歎豬柳蛋/ 火腿扒蛋扭扭粉超值早晨套餐」，以及17元自選超值美食配飲品(可重複使用)，自選美食可以選擇豬柳蛋漢堡/魚柳飽 /芝蛋脆雞堡/ 脆香雞翼(2件)，飲品則有細汽水/熱細港式奶茶(凍+3元)/ 熱細優質濃香咖啡 (凍+3元)。

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另外，麥當勞App推出McCafé新飲品專享優惠，19元即購買「麥提莎凍特濃朱古力咖啡」中杯裝。

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責任編輯：馬意文