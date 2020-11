傳英國首相府換血 約翰遜心腹或聖誕前離職

▲ 英國廣播公司(BBC)報道,英國首相約翰遜(Boris Johnson)的心腹、高級顧問卡明斯(Dominic Cummings)或在今年聖誕前離任。

正當拜登宣布自己勝出總統大選,忙於籌組新班子,英國唐寧街10號首相府也有人事變動。英國廣播公司(BBC)報道,英國首相約翰遜(Boris Johnson)的心腹、高級顧問卡明斯(Dominic Cummings)或在今年聖誕前離任。卡明斯已否認傳聞。

BBC引述唐寧街高層的消息人士指,卡明斯將於今年聖誕前離任(out of government);卡明斯表示相關傳聞無中生有(rumours of me threatening to resign are invented)。

▲ 英國首相約翰遜的高級顧問卡明斯(Dominic Cummings)

關於唐寧街人事變動,外界早有耳聞。報道指,卡明斯曾在年初表示,希望在年底前大幅度裁員,他指目前立場不變。不早前,唐寧街的傳訊總監兼卡明斯的盟友凱恩(Lee Cain)也因唐寧街內部緊張局勢的報道而下台。報道指,凱恩和卡明斯是合作無間的拍檔,凱恩下台彷彿佐證卡明斯亦會在年底離任的消息。

卡明斯是「脫歐」的重要推手,自約翰遜在2019年7月出任總理後,他聘請卡明斯擔任他的高級顧問。六個月後,兩人大打「脫歐」的戰略,助該黨在大選中贏得多數席位。

今年5月時,英國正處於封城階段,以對抗第一波新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情傳播。首相約翰遜(Boris Johnson)的首席顧問卡明斯(Dominic Cummings),被指違反政府抗疫指引及封鎖措施,為托管兒子,曾與妻子駕車離開倫敦,前往超過400公里以外的地方。其時,約翰遜為卡明斯辯護,指出卡明斯在每一方面的表現,都是負責任、合法及誠實;亦激起各界不滿。

《衛報》形容,約翰遜為卡明斯護航是賭上自己的政治聲譽(staked his political reputation)。

