傳英國首相府換血 約翰遜心腹或聖誕前離職

▲ 英國廣播公司（BBC）報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的心腹、高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）或在今年聖誕前離任。

正當拜登宣布自己勝出總統大選，忙於籌組新班子，英國唐寧街10號首相府也有人事變動。英國廣播公司（BBC）報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的心腹、高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）或在今年聖誕前離任。卡明斯已否認傳聞。

BBC引述唐寧街高層的消息人士指，卡明斯將於今年聖誕前離任（out of government）；卡明斯表示相關傳聞無中生有（rumours of me threatening to resign are invented）。

▲ 英國首相約翰遜的高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）

關於唐寧街人事變動，外界早有耳聞。報道指，卡明斯曾在年初表示，希望在年底前大幅度裁員，他指目前立場不變。不早前，唐寧街的傳訊總監兼卡明斯的盟友凱恩（Lee Cain）也因唐寧街內部緊張局勢的報道而下台。報道指，凱恩和卡明斯是合作無間的拍檔，凱恩下台彷彿佐證卡明斯亦會在年底離任的消息。

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卡明斯是「脫歐」的重要推手，自約翰遜在2019年7月出任總理後，他聘請卡明斯擔任他的高級顧問。六個月後，兩人大打「脫歐」的戰略，助該黨在大選中贏得多數席位。

今年5月時，英國正處於封城階段，以對抗第一波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情傳播。首相約翰遜（Boris Johnson）的首席顧問卡明斯（Dominic Cummings），被指違反政府抗疫指引及封鎖措施，為托管兒子，曾與妻子駕車離開倫敦，前往超過400公里以外的地方。其時，約翰遜為卡明斯辯護，指出卡明斯在每一方面的表現，都是負責任、合法及誠實；亦激起各界不滿。

《衛報》形容，約翰遜為卡明斯護航是賭上自己的政治聲譽（staked his political reputation）。

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責任編輯：葉芷樺

