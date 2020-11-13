【抗疫新招】「安心出行」App下周一推出 港府：不儲存個人私隱資料 記錄31日後自動刪除

港府公布於下周一(16日)起，市民可下載「安心出行」流動應用程式，便利他們記錄每日出入行程，如曾出現於相若時間與其他確診者到訪有關場所，將會透過應用程式發出通知及健康建議。

政府資訊科技總監黃志光接受電台訪問時表示，全港的士及逾6,000個公私營場所參與計劃，包括近2,000個私人場所，料場所數目會陸續增加；他亦歡迎美容院、按摩和修甲的店舖加入計劃。

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市民可透過掃描 「安心出行」場所的二維碼，記錄到達時間，離開時按下應用程式，相關記錄便會儲存在用戶流電話的應用程式內。若需乘坐的士的話，可直接輸入或掃描 的士車門內的車牌號碼，下車時按「離開」按鈕，即可記錄行程。為保障個人私隱為原則，用戶毋須登記，亦不會使用電話內的定位功能及其他資料，並將出行記錄加密存放於用戶電話內，不會備存到任何政府或其他系統。存放應用程式內的出行記錄在31天後會自動刪除。

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參與計劃的公共場所包括政府辦公大樓、體育館、游泳池、圖書館、街市、熟食中心、社區會堂／中心、公共屋邨大堂及購物中心、醫院、診所、郵局、工務工程及建築地盤等，以及不同業界及商戶的場所，如食肆、酒吧、卡拉OK、會所、健身中心、銀行等。參與場所均會張貼「安心出行」場所二維碼，供市民使用應用程式。

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責任編輯：潘曉豐