  • 24°C
香港時間 : 20201113日 (五) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【違約危機】內銀據報降低信用債風險敞口　個別銀行側重國企債

股市 15:45 2020/11/13

分享：

【違約危機】內銀據報降低信用債風險敞口　個別銀行側重國企債

彭博引述消息人士報道﹐內地多間銀行在發生一系列信用債惡性違約事件後，最近要求開始採取措施降低信用債風險敞口，其中部分銀行側重國企債。內銀股股價下跌，建行 （00939） 現跌逾3%，報5.94元；農行 （01288） 跌3.7%、工行 （01398） 跌2.9%、中行 （03988） 跌1.8%。

消息指， 包括一間國有大行在內的6間銀行已經明確要求降低整體信用債敞口，其中5間側重降低國企信用債敞口。報道指，有關銀行以及一些還未降低風險敞口的銀行均要求全面排查信用債的風險，並上收所有信用債投資權限至總行，其所在的銀行主要針對東三省等高風險地區的信用債。

銀行一直是國企債的主要買方，但北大方正集團、永城煤電控股集團等出現違約事件後，逼使銀行重新評估對此類企業將會履行其償債義務的看法。

另外，3間商業銀行也在本周決定，將不再接受高評級信用債作為回購交易抵押品，所有信用債投資需總行批准。

相關文章：

【螞蟻觸礁】內銀股個別發展　招行AH股齊創新高

【內銀業績】國有內銀悉數放榜　工行上季少賺4.65%、招行盈利升0.7%（不斷更新）

編輯：吳敏芳

香港股票 中小內銀股 國有內銀股 銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【港元定期存款】港元定存最高息6厘 跑贏「長者iBond」3.5厘「墊底息」
【港元定期存款】港元定存最高息6厘 跑贏「長者iBond」3.5厘「墊底息」
【恒指夜期+ADR】特朗普政府禁美國對部分中資企業投資　中移動ADR即跌2.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】特朗普政府禁美國對部分中資企業投資　中移動ADR即跌2.5%（不斷更新）