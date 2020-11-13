▲ 【違約危機】內銀據報降低信用債風險敞口 個別銀行側重國企債

彭博引述消息人士報道﹐內地多間銀行在發生一系列信用債惡性違約事件後，最近要求開始採取措施降低信用債風險敞口，其中部分銀行側重國企債。內銀股股價下跌，建行 （00939） 現跌逾3%，報5.94元；農行 （01288） 跌3.7%、工行 （01398） 跌2.9%、中行 （03988） 跌1.8%。

消息指， 包括一間國有大行在內的6間銀行已經明確要求降低整體信用債敞口，其中5間側重降低國企信用債敞口。報道指，有關銀行以及一些還未降低風險敞口的銀行均要求全面排查信用債的風險，並上收所有信用債投資權限至總行，其所在的銀行主要針對東三省等高風險地區的信用債。

銀行一直是國企債的主要買方，但北大方正集團、永城煤電控股集團等出現違約事件後，逼使銀行重新評估對此類企業將會履行其償債義務的看法。

另外，3間商業銀行也在本周決定，將不再接受高評級信用債作為回購交易抵押品，所有信用債投資需總行批准。

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編輯：吳敏芳