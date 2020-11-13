【方圓公關人生@iM網欄】擁「雲技術」得天下？科技巨擘未來之商業戰場

本欄上一篇文章講到安全性資訊與事件管理系統（SIEM／Security Information and Event Management）的應用普及化，將是雲計算大趨勢下的必然安全性考慮，而雲計算市場當然是方興未艾，全球最大雲計算業務營運商Amazon（AMZN-US）剛宣布將在全球新建5個雲計算區域，其中一個將建於印度第四大城市Hyderabad，預計在2022年中建成，Amazon官方並未公布投資金額，但市場消息指Amazon在印度建設多個數據中心的投資將達2,076.1億盧比（折合約28億美元）。

Amazon的雲計算業務在近年快速發展，並成主要利潤來源，營收已是連續24個季度增加，今年三季度已超過116億美元，同比增長近29%，大力推行雲計算業務投資非常合理；而阿里巴巴（9988.HK）的雲計算業務收入增速亦十分顯著，截至2020年9月底止的3個月，雲計算業務收入同比增長60%至148.99億元，佔總收入比重8%提高至10%，雖然仍然錄得虧損，但發展潛力驚人：約有60%的A股上市公司是阿里雲的客戶，其平均消費額同比增長45%，而阿里巴巴首席財務官武衛透露集團的雲計算業務可望在兩個季度内賺錢，市場估計，雲計算業務一旦扭虧為盈，將大大改善公司前景及估值。

龐大的營收數字反映了「雲」市場的強勁需求，貼地一點也說一下「雲」的應用。「雲計算」是一種在遠程數據中心處理的超級計算模式，簡單而言，從過往實物硬件的磁碟、CD-Rom、USB隨身碟，發展至現在通過「雲技術」即可完成文件共享和保存，上載到雲端後，便可以隨時隨地查閱和處理文件，而此技術亦已普及應用至許多企業服務包括會計及審計工作。

雲技術本質上是互聯網，像網頁一樣，雲中的信息也保存在供應商（亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌雲、阿里雲、華為雲）維護的伺服器和數據存儲系統上。我們可以隨時隨地上載或下載信息，並在線上進行即時計算及完成工作。例如，用戶可以將日常消費發票或收據以數碼照片形式上載到雲端，人工智能系統可立即識別支出金額、日期及類型，進行信息整理及存檔用於日後的審計工作，非常方便。而且雲計算系統還具有備用存儲設備，以防止發生故障時丟失數據。

另外，由於「雲信息」沒有存儲在硬盤中，因此容許多個用戶同時訪問，這有利於更輕鬆地進行遠程工作，並且可以更快地交換信息而毋須單一依賴電子郵件。例如，會計師事務所可以在線上為客戶進行即時對帳、核數和結算等工作，而且所有信息都是即時更新，客戶可以隨時查看最新進度。

雲計算還提供了另一個好處，就是企業毋須投資非常昂貴的硬件，而是可以由雲系統處理數據，該系統可以利用互聯網上所有可用電腦的處理能力，從而顯著加快了工作速度，這意味着即使是非常複雜的軟件和系統，也可以從相對便宜的電腦上運行。透過雲計算技術，企業之間可以快速交流，企業可以更輕鬆地將非核心業務進行外判，幫助企業節省大筆人力成本。

以上只是「雲」的簡單概念及應用，在未來，更多的計算將於雲中進行，企業對雲服務的需求亦將愈來愈強勁，風起「雲」湧必成大器。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

更多方圓公關人生@周子龍的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！