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【ET講股通】梁耀康︰好淡爭持補裂口　同場加映答股環節（立即觀看）

股市 19:22 2020/11/13

分享：

今日港股表現好淡爭持，恒生指數全日跌12點，收報26156點，大市成交1,514億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，展望後市，若無利好消息，美股又無法突破，則恒指或需繼續整固，回補26000點左右的上升裂口。

MPF可加碼A股  或觸發基金調倉

負面因素主要有二：

1.美國總統特朗普簽署行政命令，阻止美國投資者投資中資電訊股，中移動 （00941） 跌5%，中電信 （00728） 更挫7.8%，惟電訊股佔恒指比例低，對大市沽壓有限。

2.強積金放寬基金投資A股的10%上限，或觸發H股沽壓，惟相信基金轉倉過程漫長，短綫對大市影響有限，但將帶來無形壓力。

中資電訊股毋須急沽  板塊內換馬

個別股份方面，中資電訊股早前公布季績不俗，基本因素不差，現在受意外消息推跌股價，持貨者未宜急沽，可考慮在板塊中換馬，譬如由中移動換馬中電信。後者股息防守性更高，營運效率及前景亦較佳。

瑞聲宜待突破橫行區  始考驗入市

瑞聲科技 （02018） 季績遜預期，惟股價先跌後升，主要受惠毛利率有機會改善。不過要留意，其光學業務平均單價仍在下跌當中。瑞聲股價目前仍處橫行區，有意入市者，宜待突破橫行區頂部始入市。

長和 （00001） 出售歐洲業務，套現大量資金，市場憧憬將有新動作或回購股份，刺激股價連日炒上，短期累積升幅近兩成。大股東李嘉誠父子多次在50元以上水平增持，反映現價中長綫有一定留意價值。惟投資長和宜持中綫策略，需有耐性，始望有較佳回報。

【「ET講股通」問股環節，包括︰新秀麗、中華煤氣、SOHO中國、國泰航空︰立即觀看

欄名 : ET講股通

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