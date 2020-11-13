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【MPF】駿隆：強積金年初至今人均賺4532元　跑贏恒指總回報

理財智慧 15:54 2020/11/13

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強積金(MPF)顧問公司駿隆今天（13日）表示，受疫情及其他因素影響，恒指年初至今總回報-11.8%，但駿隆強積金綜合指數年初至今回報仍維持正回報率1.9%，並推算年初至今MPF人均賺4,532 港元。

資料來源：駿隆集團

駿隆集團執行董事王玉麟分析指，雖然MPF的平均回報為1.9%，但跑贏大市主要原因是MPF基金經理選中表現好的股票，以及不少的成員選中好的計劃。他舉例，大中華地區股票表現最好的基金，該投資經理的選股及選行業比較集中於科技等疫情受惠股份，令其表現更為亮麗，與最差的基金表現差距達42%。

他又指出，MPF基金之間的2020年初至今回報差距不斷擴大，有別於以往，成員需注意於現時市況中，選中較好的資產類別和板塊不足以保證能爲成員帶來超額回報，成員需要於較好的資產類別和板塊中，同時挑選到表現勝過板塊平均表現的基金。

資料來源：駿隆集團

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責任編輯：葉卓偉

 

 

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