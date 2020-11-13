  • 24°C
香港時間 : 20201113日 (五) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】南韓單日增近200宗確診案　今起不戴口罩將被罰款　

環球政經 15:58 2020/11/13

分享：

南韓單日增近200宗新冠肺炎確診個案，當局早前實施強制戴口罩規定，今（13日）起，不戴口罩者將會被罰款及面臨處罰。

【新冠肺炎】南韓情報機構：為防輸入個案　北韓在中朝邊境埋地雷：【下一頁

據《韓聯社》報道，截至當日0時，當地單日新增191宗新冠肺炎確診案，連續6日保持在3位數，累計28133宗。此外，南韓今起，若當地民眾未有配戴口罩，將會面臨罰款。

由10月13日起，南境內市民在乘搭公共交通、前往醫療機構及參與集會須佩戴口罩，並由11月13日起，若有違反規定人士，將獲罰款。違規者將被罰最高達10萬韓元，相關管理和運營者將被處以300萬韓元以下罰款。14歲以下人士可獲豁免是次強制戴田罩的規定。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黎淑雯

上一篇文章

【利財筆記】林本利：人民幣滙率 均值回歸

下一篇文章

【MPF】駿隆：強積金年初至今人均賺4532元　跑贏恒指總回報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房