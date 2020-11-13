【新冠肺炎】南韓單日增近200宗確診案　今起不戴口罩將被罰款　

南韓單日增近200宗新冠肺炎確診個案，當局早前實施強制戴口罩規定，今（13日）起，不戴口罩者將會被罰款及面臨處罰。

【新冠肺炎】南韓情報機構：為防輸入個案 北韓在中朝邊境埋地雷：【下一頁】

據《韓聯社》報道，截至當日0時，當地單日新增191宗新冠肺炎確診案，連續6日保持在3位數，累計28133宗。此外，南韓今起，若當地民眾未有配戴口罩，將會面臨罰款。

由10月13日起，南境內市民在乘搭公共交通、前往醫療機構及參與集會須佩戴口罩，並由11月13日起，若有違反規定人士，將獲罰款。違規者將被罰最高達10萬韓元，相關管理和運營者將被處以300萬韓元以下罰款。14歲以下人士可獲豁免是次強制戴田罩的規定。

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