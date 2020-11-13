【大行報告】建銀看好啤酒股趁疫市搶市場　調升呢隻龍頭股目標價 潛在升幅26％

建銀發表報告指出，內地啤酒品牌第三季度毛利率及市場份額均有所提升，主要受惠於疫情下不少細型啤酒廠倒閉，以及高端品牌效應，該行看好華潤啤酒（00291）前景，把目標價由60.9元上調至67.5元，維持「跑贏大市」評級。

報告指出，根據近期已公布的啤酒股季績顯示，大部份中國品牌的毛利率均有所提升，青島啤（00165）、重慶啤酒（滬：600132）及燕京啤酒（滬：000729）毛利率分別上升2、0.5及3.7個百分點。該行預期華潤啤酒第三季毛利率可按年提升2個百分點，至介乎37%至38%，下半年整體毛利率可提升至37.4%。

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該行指，雖然內地第三季啤酒總產量下跌3.3%，但反而有利上市啤酒股搶佔市場份額，青島、重慶及燕京啤酒銷量分別上升2.9%、14.3%及25.1%。預期華潤啤酒季內銷量增長持平。

建銀看好華潤啤酒可受惠於「1+1」（雪花+喜力）品牌策略，以及其強勁的執行力，長線增長重回正軌，預期其2020及2021年EBIT增長10%及15%，因此調高目標價至67.5元，以現價53.6元計，潛在升幅26%，維持「跑贏大市」評級。

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記者：李兆明