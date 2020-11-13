  • 24°C
香港時間 : 20201113日 (五) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】建銀看好啤酒股趁疫市搶市場　調升呢隻龍頭股目標價 潛在升幅26％

股樓投資 16:55 2020/11/13

分享：

建銀發表報告指出，內地啤酒品牌第三季度毛利率及市場份額均有所提升，主要受惠於疫情下不少細型啤酒廠倒閉，以及高端品牌效應，該行看好華潤啤酒（00291）前景，把目標價由60.9元上調至67.5元，維持「跑贏大市」評級。

報告指出，根據近期已公布的啤酒股季績顯示，大部份中國品牌的毛利率均有所提升，青島啤（00165）、重慶啤酒（滬：600132）及燕京啤酒（滬：000729）毛利率分別上升2、0.5及3.7個百分點。該行預期華潤啤酒第三季毛利率可按年提升2個百分點，至介乎37%至38%，下半年整體毛利率可提升至37.4%。

【摩笛吹奏】大摩料物管股陸續發盈喜　首選呢兩隻高質量物管 詳情請按【見下頁

該行指，雖然內地第三季啤酒總產量下跌3.3%，但反而有利上市啤酒股搶佔市場份額，青島、重慶及燕京啤酒銷量分別上升2.9%、14.3%及25.1%。預期華潤啤酒季內銷量增長持平。

建銀看好華潤啤酒可受惠於「1+1」（雪花+喜力）品牌策略，以及其強勁的執行力，長線增長重回正軌，預期其2020及2021年EBIT增長10%及15%，因此調高目標價至67.5元，以現價53.6元計，潛在升幅26%，維持「跑贏大市」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

重慶啤酒（滬：600132） 疫情 大行報告 華潤啤酒（00291）

上一篇文章

【法律迷思】香港樓宇按揭知多少

下一篇文章

【趁機執平貨】東涌樓沽壓未完　上車好時機？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足