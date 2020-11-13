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【每周醒你】「錢家有道」免費網上講座教你親子理財　退休人士揀年金貼士（附報名詳情）

理財智慧 15:31 2020/11/13

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本港疫情持續，但學習投資理財知識不能停下來！

投資者及理財教育委員會(投委會)及其理財教育平台「錢家有道」，在疫情期間亦有舉行網上講座。11月25日（星期三）及11月30日（星期一），投委會將分別舉行親子理財及退休理財的網上講座，大家可登入投委會網站報名。

親子理財網上講座
內容：家長在子女不同成長階段應傳授的理財知識及技巧、發放零用錢方法，以及如何在日常生活中發掘教育子女金錢管理的時機等。
日期：2020年11月25日（星期三）
時間：下午1時15分至2時正 (下午1時正開始登入)
對象：育有就讀小學或以下子女的家長

退休理財網上學堂 - 比較公私年金
內容：為自己自製長糧，年滿60歲的退休人士可考慮公共年金，亦可從私營年金市場選擇。投委會講者將分析兩者主要分別及在選擇時需留意之處。
日期：2020年11月30日（星期一）
時間：下午1時正至2時15分
對象：已退休人士及有興趣了解退休理財人士

兩個網上講座的詳情及報名，請瀏覽投委會網站的「最新活動」：https://www.ifec.org.hk

 

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責任編輯：葉卓偉

欄名 : 每周醒你

財務自由 年金 自製長糧 退休 錢家有道 投資者及理財教育委員會

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