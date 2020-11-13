【局長會客室】中小企應對疫情要有法　進軍東南亞是出路？（附連結）

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華昨晚（12日）聯同業界代表出席本報舉辦的「局長會客室」直播，分享中小企的經驗之餘，解構企業如何調整自身策略。

中小企因疫情衝擊令前景甚具挑戰，要如何將危轉為機？商務及經濟發展局局長邱騰華昨晚（12日）聯同業界代表出席本報舉辦的「局長會客室」直播，分享中小企的經驗之餘，解構企業如何調整自身策略，以應對疫情。

沛然環保顧問主席及執行董事郭美珩表示，曾參與泰國及馬來西亞商貿團，觀察到當地市場對環保服務有需求。而疫情下更為健康樓宇、可持續發展的範疇帶來商機，加上當地欲吸引外資，而外資又著重企業的環境保護等。她相信香港在此方面有一定優勢，預計「走出去」可以發掘更多機遇。

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已有一定發展的中小企，業務若能「食住」疫情帶來的商機，或會帶來生意。但初創面對疫情等挑戰，又應該如何應對？結合科技及水耕種植的FarmacyHK創辦人及首席執行官麥嘉晉表示，初創必然有巨大的資本壓力，但政府提供不同的資助，例如BUD專項基金，有助解決資金壓力，亦可發展海外業務。加上東南亞市場願意嘗試新事物，他認為港企有品牌效應，在當地發展有一定競爭力。

想知道更多中小企及初創應該如何應對疫情，可以重溫「局長會客室」直播：https：//www.facebook.com/hketpage/videos/1093958864396048

責任編輯：馬意文