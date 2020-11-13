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【港股追蹤】國泰10月載客量跌逾9成 料明年仍未回復疫前水平

股樓投資 16:13 2020/11/13

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國泰（00293）指，因疫情持續，多個市場都實施不同的旅遊限制及檢疫措施，集團因需求疲弱而持續削減運力。10月內國泰與港龍共載客3.8萬人次，按年大跌98.6%；日均載客人數約1243名；乘客運載率下降59.3個百分點至18.2%；以可用座位千米數計算的運力則下跌 91.6%。首10個月內，載運乘客人次按年下跌84.6%，運力下跌76.5%，而收入乘客千米數則下跌82.6%。國泰跌逾2.8%，收報6.17元，成交逾4500萬元。

【長和系】長和百億歐元售歐洲鐵塔資產 或將收益用於股份回購  詳情請看[下一頁]

國泰及港龍10月內運載貨物及郵件共11.4萬公噸，按年減37.6%，貨物及郵件收入噸千米數按年減少30.2%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌39.4%。首10個月載運貨物量按年下跌34.3%，運力下跌35.4%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌27.3%。

【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成  詳情請看[下一頁]

顧客及商務總裁林紹波表示，因留學生需求減少，加上歐洲疫情惡化，令往來歐洲的航班需求急跌，10月的客運運力自5月來首次錄得跌幅，運力僅為正常水平的8.4%。而貨運表現相對較好，歐美的回程貨運量出現按月增長。

林紹波指，往來香港及新加坡的『航空旅遊氣泡』航班將於 11月 22 日啟動，但因香港實施更嚴格隔離措施，令11月的客運量仍然疲弱，預料復甦需時，明年上半年的客運運力將較2019年低25%，明年全年的客運運力將會低於50%。
 

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撰文 : 趙家盈

經濟 國泰航空（00293）

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