【都市診療室】家人關懷 助中風患者積極治療

突如其來的中風不止帶來身心影響，甚至有機會影響到腦部深層組織，導致出現記性轉差、時空錯亂等認知障礙症徵狀。可是，不少患者的家人及照顧者並不理解兩者的關係，甚至對這些行為不厭其煩，造成不必要的衝突。比起藥物治療，其實這些年老患者更着重於家人的關懷，讓他們有尊嚴地一步一步康復，將能加強治療的積極性，減慢病情衰退。

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很多人或不明白，為甚麼中風會與認知障礙症扯上關係。突發性血管栓塞或出血引致中風，影響血液流動，使腦部細胞缺乏營養及氧氣供應，若然影響到大腦皮層或深層「基底核」，就會出現一些語言及運動障礙，兩者同時出現，或會影響復康治療及患者情緒。

疾病衍生焦慮及抑鬱

普遍而言，中風患者較為年長，本身伴隨着不少慢性疾病，一旦病發等於雙重打擊，造成龐大心理負擔。中風無疑令人衍生負面情緒，加上患者的記性及表達能力轉差，很多時候有說不出的苦，漸漸就會產生焦慮及抑鬱症狀，甚至連服藥也會變得不情願。

然而，中風並不單純是患者自身的疾病，身邊的家人或照顧者如何適當支援，有時比起藥物治療更為有效。部分家屬難免感到壓力及負擔，甚至引起言語衝突，當兩者關係變差，便會影響患者的心情及對治療的積極性，相反平和的語氣及適時鼓勵，有助患者踏前一步，有尊嚴地重過新生。

曾遇過有位60多歲的女性患者，她的記性短時間內迅速轉差，並失去對時間的掌握，最終發現原來腦部出現多次的小中風，令她同時患上了認知障礙症。每一次覆診，她的家人都在場細問病情及治療進度，令她知道如何面對，也對治療產生信心。當家人愈了解病情，就會知道往後可能發生的事情，如何與患者走一條健康的復康之路。

治療認知障礙症，可分為藥物及非藥物治療，前者經研究證實有助改善記性及減慢腦部退化，而後者則透過各種行為及遊戲模式，刺激患者的腦部功能。此外，現時有些現實導向治療，訓練患者對時間及空間的觀念，從而增強他們的自信心；懷緬治療則能讓患者重溫昔日相片故事，紓緩她們的負面情緒。要讓患者持續改善病情，最重要是預防下一次中風，好好控制血脂血糖血壓水平，同時也要定期適量運動。

以上內容僅供參考，所有預防及治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。

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