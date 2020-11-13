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【Tesla】Tesla馬斯克或確診新冠肺炎　4次檢測2次呈陽性（第二版）

Hot Talk 17:14 2020/11/13

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Tesla行政總裁Elon Musk在Twitter發文指，自己可能確診新冠肺炎。

Tesla特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）可能確患新冠肺炎。馬斯克在個人twitter上發文指，自己今日完成4次病毒檢測，結果分別2次呈陽性及呈陰性，他形容事件「極度虛假（extremely bogus）」。Tesla周五盤前未受消息影響，至香港星期下午5時13分，Tesla股價盤前跌不足1%，暫報409.5美元。

Elon Musk在社交媒體透露，自己有可能確診新冠肺炎。

馬斯克在帖文中透露，自己完成的4次檢測，均是由同一部機器、檢測方式及護士進行，而有關的檢測是由國際醫療科技公司BD所提供。

他表示，自己有典型感冒症狀，目前為止沒有異常，又表示正通過不同的實驗室進行聚合酶鏈式反應測試（PCR）測試，正式結果還要等待24小時。

據BD官網顯示，有一款能夠快速測試新冠肺炎抗體的產品，15分鐘內可知結果。

據外媒報道，馬斯克近日亦在Twitter證實，Tesla正夥德國疫苗公司CureVac，研發第三代疫苗3D分子打印機。

（第二版加入Tesla盤前表現）

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美股 醫療科技 馬斯克 Tesla Twitter 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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