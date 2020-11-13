【港股追蹤】嫌12萬一手太貴? 藥明生物下周1拆3

港股今日（13日）反覆偏軟，指數一直在26000點關口掙扎。藍籌成分股中，除季績表現對辦的騰訊控股（00700）升超過3%外，要數最突出的股份，自然是生物科技股藥明生物（02269），股價今早高開後持續抽升，最多曾升超6%，高見248元，再創上市新高。

現時藥明每手數量為500股，以現價計，每手入場費超過12萬，為入場費最貴的藍籌股。有見及此，公司9月下旬決定分拆股份。公司最新公告表示，有關建議股份1拆3之所有先決條件已告達成，下周一（16日）起開始買賣，每手買賣單位維持為500股。換句話說，每手入場費有望下調至約4萬元，吸引更多人士進場。

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摩根大通早前發表亞太區環保、社會責任和公司治理（ESG，Environment、Social Responsibility、Corporate Governance）投資主題報告，指相關投資主題在過去一年獲基金投資亞洲時所重視，相關資金會流出有爭議性的板塊，同時流入由聯合國可持續發展目標（SDG）所推崇的行業領域。該行從相關主題挑選出13隻首選股，藥明生物成為名單中上榜分子。

此外，高盛最新發表的報告中， 同樣揀選了多隻受惠中國「十四五」計劃的主題股份，其中藥明生物就名列在離岸受惠股份名單，反映市場普遍睇好公司前景。

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記者：葉志偉