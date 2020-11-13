  • 25°C
香港時間 : 20201113日 (五) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】嫌12萬一手太貴? 藥明生物下周1拆3

股樓投資 14:23 2020/11/13

分享：

港股今日（13日）反覆偏軟，指數一直在26000點關口掙扎。藍籌成分股中，除季績表現對辦的騰訊控股（00700）升超過3%外，要數最突出的股份，自然是生物科技股藥明生物（02269），股價今早高開後持續抽升，最多曾升超6%，高見248元，再創上市新高。

現時藥明每手數量為500股，以現價計，每手入場費超過12萬，為入場費最貴的藍籌股。有見及此，公司9月下旬決定分拆股份。公司最新公告表示，有關建議股份1拆3之所有先決條件已告達成，下周一（16日）起開始買賣，每手買賣單位維持為500股。換句話說，每手入場費有望下調至約4萬元，吸引更多人士進場。

【港股追蹤】美國禁令拖累股價 三大電訊商急跌，詳情請按見下頁

摩根大通早前發表亞太區環保、社會責任和公司治理（ESG，Environment、Social Responsibility、Corporate Governance）投資主題報告，指相關投資主題在過去一年獲基金投資亞洲時所重視，相關資金會流出有爭議性的板塊，同時流入由聯合國可持續發展目標（SDG）所推崇的行業領域。該行從相關主題挑選出13隻首選股，藥明生物成為名單中上榜分子。

此外，高盛最新發表的報告中， 同樣揀選了多隻受惠中國「十四五」計劃的主題股份，其中藥明生物就名列在離岸受惠股份名單，反映市場普遍睇好公司前景。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉

相關文章

【港股追蹤】紐約期油重上每桶40美元 石油股獲大行睇好
2020/11/10
【港股追蹤】紐約期油重上每桶40美元 石油股獲大行睇好
【港股追蹤】近期最強餐飲股 仲有大行提升目標價
2020/11/10
【港股追蹤】近期最強餐飲股 仲有大行提升目標價
【港股追蹤】新經濟股股價有支持 美團早市急彈近8%
2020/11/12
【港股追蹤】新經濟股股價有支持 美團早市急彈近8%
【港股追蹤】行業多利好消息 龍頭車股普遍造好
2020/11/12
【港股追蹤】行業多利好消息 龍頭車股普遍造好
【港股追蹤】美國禁令拖累股價 三大電訊商急跌
今日
【港股追蹤】美國禁令拖累股價 三大電訊商急跌
受惠股 香港股票 生物科技 藥明生物（02269）

上一篇文章

【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成

下一篇文章

【港股追蹤】美國禁令拖累股價 三大電訊商急跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房