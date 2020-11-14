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【一家四口 離家出走】Lady Gaga選用的香港插畫家

名人薈萃 11:35 2020/11/14

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從事藝術的人通常都面對同一個問題，就是如何可把自己的興趣當事業，而又不用為生活餬口。筆者認識一位藝術家朋友Isaac Spellman，年紀輕輕已是位頗成功的藝術家，年薪收入超越不少與他同齡的人，還要被國際巨星Lady Gaga，歌影視明星梁詠琪等特別僱用，為她們度身設計插畫。除了幫本地薑MilkX magazine、香港話劇團等合作外，不少國際大牌如Vogue Russia、Absolut Vodka、Art Asia Pacific、Adidas、Wacom都爭相找他為其品牌商品進行新的設計。疫情下，人人都大呻經濟環境差，但他卻是「逆市奇葩」，自疫情開始，工作量竟然有升無跌！於是，好奇心重的筆者特別找他來分享心得。

專心創作 吸引大品牌

Isaac告訴筆者中學時就知自己喜歡藝術，不過，直到入了浸大修讀視覺藝術，才確定想做藝術家。起初，家人在他畢業頭一兩年都想他找一份朝九晚六的穩定工作。他亦勉為其難試過做一些兼職與全職工作，但奈何每份都做不過3個月。直言自己藝術家性格，總覺得那不是自己真正想做的，亦「頂唔順」爬職場階梯的刻板生活。

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既然不適合便無謂勉強，自此專心投入創作世界。很多人說Isaac一開始便有國際品牌客戶找他工作，好幸運。但他進來沒有刻意迎合國際品牌需求找機遇，所有機遇都是因為別人看到他作品的熱情和創意而來的！Isaac說：「Lady Gaga是我中學時的偶像，沒有她，我不會做藝術。我記得那時候，為了早點排隊入場看她在香港舉辦的演唱會，我瘋狂到走堂。結果，我站到很接近舞台的位置。因為我站的位置佳，表演前被Lady Gaga揀中可在演唱會結束後到後台和她見面。和她見面後，我就知道做人不一定要隨波逐流，古怪也有古怪的正！」

受偶像青睞 一舉成名

其後，Isaac創作了很多Lady Gaga為材的作品。起初只為抒發對偶像的熱愛，畫完便放上社交媒體。誰知在2016年，Lady Gaga本人在Facebook轉發了他的兩張插畫作品，大讚其創意。到2017年，她親自搵上門，想Isaac為她畫「經典造型」——Poker Face。Isaac的作品被放到她的官方網站上後，引來Lady Gaga粉絲們廣泛在不同社交媒體中傳播。因此，Isaac說：「我不少客人都是從社交媒體看過我的作品，或者看過我幫某品牌做的插畫，然後親自找我的。」

沒有處心積慮，一切都是自然而然地發生，「有麝自然香」。未來一年，Isaac會繼續創作，辦個人展覽，之後便會飛去英國深造，看更大的世界，達成更大的目標。

撰文 : 馬漪楠 浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休

欄名 : 一家四口 離家出走

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