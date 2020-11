【美國大選】奧巴馬出版白宮回憶錄：勿低估民主 斥特朗普唔輸得

▲ 奧巴馬接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問表示,民主黨候選人拜登明顯勝出總統大選。

美國大選暫時告一段落,多間媒體宣布民主黨候選人拜登勝選,惟對手總統特朗普仍多次指控選舉舞弊,不肯承認選舉結果。前任總統奧巴馬接受訪問稱特朗普輸不起,又批評此舉在削弱民主制度。

奧巴馬接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問表示,民主黨候選人拜登明顯勝出總統大選。他指:

「總統(特朗普)不喜歡輸。」("the president doesn't like to lose")

他表示:

「這不僅否定即將上任的拜登政府,而是整個民主制度,這是危險的道路。」(It's one more step in delegitimising not just the incoming Biden administration, but democracy generally, and that's a dangerous path.)

奧巴馬新出的回憶錄《A Promised Land》下周發售,書中記錄他任美國參議院議員和第一個總統任期的事蹟,是白宮回憶錄兩部曲的第一本。

他在書中寫道,他身為首位黑人總統入主白宮,似乎引起部分美國人的恐慌;而特朗普的出現,正是這份焦慮的靈丹妙藥。(It was as if my very presence in the White House had triggered a deep-seated panic, a sense that the natural order had been disrupted. For millions of Americans spooked by a Black man in the White House, [Trump] promised an elixir for their racial anxiety.)

周四,眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)和參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)都呼籲共和黨人接受拜登勝選的現實。

