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【美國大選】奧巴馬出版白宮回憶錄：勿低估民主 斥特朗普唔輸得

環球社會熱點 14:10 2020/11/13

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奧巴馬接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問表示，民主黨候選人拜登明顯勝出總統大選。

美國大選暫時告一段落，多間媒體宣布民主黨候選人拜登勝選，惟對手總統特朗普仍多次指控選舉舞弊，不肯承認選舉結果。前任總統奧巴馬接受訪問稱特朗普輸不起，又批評此舉在削弱民主制度。

【美國大選】特朗普據報若確認拜登勝選 即宣布2024年再參選【下一頁】

奧巴馬接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問表示，民主黨候選人拜登明顯勝出總統大選。他指：

「總統（特朗普）不喜歡輸。」（"the president doesn't like to lose"）

他表示：

「這不僅否定即將上任的拜登政府，而是整個民主制度，這是危險的道路。」（It's one more step in delegitimising not just the incoming Biden administration, but democracy generally, and that's a dangerous path.）

奧巴馬新出的回憶錄《A Promised Land》下周發售，書中記錄他任美國參議院議員和第一個總統任期的事蹟，是白宮回憶錄兩部曲的第一本。

【美國大選】前國師班農促斬首福西 FB：暫不關帳號【下一頁】

他在書中寫道，他身為首位黑人總統入主白宮，似乎引起部分美國人的恐慌；而特朗普的出現，正是這份焦慮的靈丹妙藥。（It was as if my very presence in the White House had triggered a deep-seated panic, a sense that the natural order had been disrupted. For millions of Americans spooked by a Black man in the White House, [Trump] promised an elixir for their racial anxiety.）

周四，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）都呼籲共和黨人接受拜登勝選的現實。

【美國大選】國土安全部：今次為史上最安全大選【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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