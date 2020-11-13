【新冠肺炎】迪士尼樂園及電影收入大打折扣　第四季業績嚴重受影響

▲ 迪士尼上季收入按年跌23%，樂園、體驗和產品部收入收縮達61%，電影收入亦大跌逾5成。

環球疫情再次緊張，歐美地區確診個案屢創新高，經濟受疫情嚴重影響，迪士尼近日公布的第四季業績，可見一斑。資料顯示，迪士尼上季收入按年跌23%，樂園、體驗和產品部收入收縮達61%，電影收入亦大跌逾5成。

按迪士尼財報資料，上季收入年跌23%至147.1億美元，如按依業務區分，樂園、體驗和產品部（Parks, Experiences and Products）收入則按年大跌61%至25.8億美元，為上季表現最差部門。

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目前迪士尼全球6個主題樂園，當中4個恢復營業，包括佛羅里達、上海、日本和香港，但必須實施嚴格入園人數管制。加州迪士尼樂園仍待當局允許重新開放，巴黎迪士尼樂園則因當地疫情重燃，10月下旬再次關閉，預計2021年才重新開放。

其次，電影娛樂部（Studio Entertainment）收入按年大減52%至16億美元，主要因為全球各地電影院關閉，迪士尼被迫取消電影上映。而影音串流服務 Disney+ 的直接面對消費者與國際事業部（Direct-to-Consumer & International），按年收入就升41%至48.53 億美元。

財報顯示，第四季期間Disney+ 全球付費訂戶數大增1,320萬人，使總數達7,370萬人。該公司原定目標2024年訂閱人數達6,000萬至9,000萬，今年8月已突破6,050萬，提前4年達標。

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責任編輯：李彥煒