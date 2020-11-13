  • 25°C
香港時間 : 20201113日 (五) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓疫情】急升至近200確診 非首都圈地區惹關注

環球社會熱點 14:12 2020/11/13

分享：

【南韓疫情】急升至近200確診 非首都圈地區惹關注

多國踏入秋季，新冠肺炎疫情開始反彈。南韓新增近200宗確診病例，為2個多月以來的新高。除了療養院、醫院等高風險場所外，辦公室、學校、地鐵站、咖啡廳等持續出現集體感染病例。非首都圈地區確診病例明顯增加，防疫部門高度警戒。

紅葉季節來到，有些民眾外出賞楓時沒有佩戴口罩：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

截至周五（13日），南韓周四新增191宗病例，較前一日的143宗大幅上升；累計近3萬宗確診。值得留意的是，此前新增的病例大部分在首都圈，但目前在江原道、忠清南道、全羅南道等非首都圈地區的確診病例明顯增加，當局考慮上調社交距離警示級別。

BioNTech科學家 : 疫苖可消滅病毒 終結疫症【下一頁】

法國平均死亡上升 歐洲確診最多超越俄羅斯【下一頁】

南韓總理丁世均表示，如果按目前趨勢發展，必須認真考慮加強社交距離措施，部分城市已上調至1.5級。他對周末在首爾和其他地區的大規模集會表示擔憂，指可能導致新一波疫情。

丁世均稱，雖然團體承諾遵守社交距離措施，但此類聚會可能會導致疫情大規模爆發。他呼籲，各個團體將人命和安全放在優先位置，重新考慮是否繼續集會。

當局指，參與集會的民眾須佩戴口罩、禁止大叫和進食，如果團體不嚴格遵守防疫規則，後來追踪確診與此有關，政府將採取法律行動追究責任。

俄美疫苗前後腳報喜 俄疫苗有效率92%【下一頁】

爆第三波疫情 單日確診再破千 大阪重災【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【輝瑞疫苗】BioNTech科學家 : 疫苖可消滅病毒 終結疫症
今日
【輝瑞疫苗】BioNTech科學家 : 疫苖可消滅病毒 終結疫症
【歐洲疫情】法國平均死亡上升 歐洲確診最多超越俄羅斯
2020/11/12
【歐洲疫情】法國平均死亡上升 歐洲確診最多超越俄羅斯
【美國大選】拜登上台將全面封城？ 疫情顧問倡封4至6周
2020/11/12
【美國大選】拜登上台將全面封城？ 疫情顧問倡封4至6周
【美國疫情】美國新增14萬宗確診 紐約州限聚10人
2020/11/12
【美國疫情】美國新增14萬宗確診 紐約州限聚10人
【美國大選】拜登上任後擬擲57萬億 投資基建振經濟
2020/11/11
【美國大選】拜登上任後擬擲57萬億 投資基建振經濟
疫情 遊行集會 全羅南道 江原道 首爾 南韓 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

北韓兩官員開設Twitter帳戶 以多國語言發帖（多圖）

下一篇文章

【美國大選】奧巴馬出版白宮回憶錄：勿低估民主 斥特朗普唔輸得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票
【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間15:00）
【美國大選結果】CNN料拜登奪亞利桑那 24年來首染藍（不斷更新）
【美國大選結果】CNN料拜登奪亞利桑那 24年來首染藍（不斷更新）
【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡
【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡