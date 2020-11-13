▲ 【南韓疫情】急升至近200確診 非首都圈地區惹關注

多國踏入秋季，新冠肺炎疫情開始反彈。南韓新增近200宗確診病例，為2個多月以來的新高。除了療養院、醫院等高風險場所外，辦公室、學校、地鐵站、咖啡廳等持續出現集體感染病例。非首都圈地區確診病例明顯增加，防疫部門高度警戒。

紅葉季節來到，有些民眾外出賞楓時沒有佩戴口罩：

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截至周五（13日），南韓周四新增191宗病例，較前一日的143宗大幅上升；累計近3萬宗確診。值得留意的是，此前新增的病例大部分在首都圈，但目前在江原道、忠清南道、全羅南道等非首都圈地區的確診病例明顯增加，當局考慮上調社交距離警示級別。

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南韓總理丁世均表示，如果按目前趨勢發展，必須認真考慮加強社交距離措施，部分城市已上調至1.5級。他對周末在首爾和其他地區的大規模集會表示擔憂，指可能導致新一波疫情。

丁世均稱，雖然團體承諾遵守社交距離措施，但此類聚會可能會導致疫情大規模爆發。他呼籲，各個團體將人命和安全放在優先位置，重新考慮是否繼續集會。

當局指，參與集會的民眾須佩戴口罩、禁止大叫和進食，如果團體不嚴格遵守防疫規則，後來追踪確診與此有關，政府將採取法律行動追究責任。

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責任編輯：鄧燕君