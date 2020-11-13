▲ 【軟銀集團】納指巨鯨擱淺 炒科技股勁蝕近300億元

日本軟銀集團（SoftBank Group）早前被外電指是「納指巨鯨（Nasdaq whale）」，大舉購入美國科技股衍生產品，是美股上漲的重要推手。 然而，軟銀近日首度披露旗下從事科技股交易的SB Northstar，成立至今虧蝕37億美元（約287億元）。

軟銀在今年夏季，為投資科技股而成立新部門SB Northstar。軟銀周三首次向媒體透露，該部門至今已累計虧損37億美元。 今年8月，軟銀曾表示計劃投資大約100億美元的科技股票，以分散其高度依賴阿里巴巴 （09988） 股票的投資組合。

截至9月底，Northstar已購買了近170億美元的美股科技公司股票，其中對亞馬遜（美：AMZN）的投資達到63億美元，對Facebook（美；FB）和Zoom（美：ZM）的投資分別達到22億美元和18億美元；另持有額外34億美元衍生工具。雖然隨著整個夏季科技股上漲，Northstar看漲頭寸有所獲利，但空頭押注令該部門季度虧損達數十億美元。

另外，在最新的投資者報告中，軟銀還闡述了這些衍生品交易可能對稅前利潤產生多大影響。Northstar買入（long）的股票如果上漲30%，其做多期權將增加140億美元，但其做空期權將損失57億美元；如果股價下跌30%，其看漲期權多頭將損失43億美元，但其看漲期權空頭將增加12億美元。

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編輯：吳敏芳