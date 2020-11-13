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【移民加拿大】9月加拿大商品出口增長1.5%　木材出口連續5月增長

商業 13:58 2020/11/13

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加拿大統計局早前公布，9月商品出口額按年跌幅收窄到7.4%。

加拿大政府因應《港區國安法》，宣布多項新的政策，讓港人移居加拿大發展同時，並可申請成為加拿大的永久居民。但加拿大的發展前景、進出口貿易情況如何？據加拿大統計局早前公布，9月商品出口額按年跌幅收窄到7.4%，更較8月增長1.5%，錄得455.4億加元。

9月份出口額跌幅收窄，由於11個類別中有8個類別的出口額增加，尤以木材出口（+ 23.0%）連續五個月增長。而木材和其他鋸木廠產品的出口價格指數，更於今年第三季度創歷史新高。惟木材出口於9月增加的原因，基於建築工程和房屋裝修的需求增加，供應卻減少令木材價格上漲。

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至於其他類別，其他運輸設備及零件出口，增長13.4%，主因為出口到美國、挪威和英國的公務機出口量增加，飛機出口增長43.4%。而汽車及零件出口亦增長2.7%，便因為客車和輕型卡車出口增長，增幅更為連續三個月超過疫情前水平。

加拿大貿易逆差超乎預期
不過，加拿大9月進口額按年跌幅有較明顯收窄，下跌3.3%，而按月上升1.5%，錄487.94億加元。商品貿易逆差超過市場預期的26億加元外，更較8月（32.11億加元）略微增長至32.52億加元。

責任編輯：馬意文

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