Outlook儲存空間不斷爆　微軟承認現漏洞

▲ ？微軟近日承認，Outlook出現輕微漏洞，可阻止用戶在收件箱中刪除包括垃圾郵件在內的郵件，即無論如何刪除，郵件都會重新出現。

微軟（Microsoft）電子郵件服務Outlook多年來致力幫助商務用戶提升溝通或會議效率。不過Outlook用戶有否發現，無論刪除多少郵件，儲存空間都一直都不足夠？微軟近日承認，Outlook出現輕微漏洞，可阻止用戶在收件箱中刪除包括垃圾郵件在內的郵件，即無論如何刪除，郵件都會重新出現。

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外國科技網站TechRadar報道指，微軟承認，在今年7月發現Outlook存在一項漏洞，導致被刪除的郵件重新出現在收件箱中。通常當用戶在Outlook刪除郵件時，該郵件會自動從收件箱中消失，微軟會將其移至垃圾箱。不過微軟發現，漏洞出現後郵件並不能被移到垃圾箱。

微軟表示，目前正在調查相關問題。若用戶想要手動要解決問題，可將電子郵件移至「Archive（封存）」文件夾。在修復問題後，再手動刪除電郵。不過值得注意的是，微軟目前仍未提供修復時間表，各位Outlook用家還需要忍受一下。

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責任編輯：曾曉汶