【螞蟻IPO煞停】馬雲「禍從口出」累螞蟻上市失敗 原來是習總親自叫停！？

螞蟻集團在上巿前突然煞停至今亦算已告一段落，因為即使螞蟻要捲土重來也需一段時間。不過，有關這宗轟動全城新聞卻一直餘波未了。

螞蟻上市急暫緩 馬雲一席話貴了！，想知詳情請按：【下一頁】

事實上，過去市場都有不同的傳聞和揣測，到底是誰拍板叫停螞蟻上市就更惹來各方猜疑。市場傳聞四起，然而今天就有外電報道指，原來叫停螞蟻上巿的人正是國家主席習近平，同時下令中國監管機構重新審查螞蟻上市事宜。據悉，習近平的突然決定或是因不滿阿里巴巴創辦人馬雲早前在公開談話中發表的言論。

此前有報道指，中國國務院辦公廳已編寫一份有關馬雲在上月演講的民情報告，上交給了習近平等高層領導人。

螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講，想知詳情請按：【下一頁】

縱然議論紛飛，矛頭都直指是馬雲失言惹的禍，不過有「民企之父」之稱、軟庫中華聯席主席張化橋之前接受本刊訪問時就有另一番見解，認為馬雲已非首次批評政府，故今次並不是「禍從口中」，反而是因為他早就知道有這件事，但不知道甚麼時候會來。所以當時其實是他很生氣才說出這一番話。

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記者：張以正