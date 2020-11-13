  • 23°C
香港時間 : 20201113日 (五) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市急煞停 原來是習總親自叫停！？

股樓投資 19:12 2020/11/13

分享：

螞蟻集團在上巿前突然煞停至今亦算已告一段落，因為即使螞蟻要捲土重來也需一段時間。不過，有關這宗轟動全城新聞卻一直餘波未了。 

螞蟻上市急暫緩 馬雲一席話貴了！，想知詳情請按：【下一頁】

事實上，過去市場都有不同的傳聞和揣測，到底是誰拍板叫停螞蟻上市就更惹來各方猜疑。市場傳聞四起，然而今天就有外電報道指，原來叫停螞蟻上巿的人正是國家主席習近平，同時下令中國監管機構重新審查螞蟻上市事宜。據悉，習近平的突然決定或是因不滿阿里巴巴創辦人馬雲早前在公開談話中發表的言論。

此前有報道指，中國國務院辦公廳已編寫一份有關馬雲在上月演講的民情報告，上交給了習近平等高層領導人。

螞蟻上市叫停因馬雲失言惹禍？ 「民企之父」張化橋說：他是很生氣才講，想知詳情請按：【下一頁】

縱然議論紛飛，矛頭都直指是馬雲失言惹的禍，不過有「民企之父」之稱、軟庫中華聯席主席張化橋之前接受本刊訪問時就有另一番見解，認為馬雲已非首次批評政府，故今次並不是「禍從口中」，反而是因為他早就知道有這件事，但不知道甚麼時候會來。所以當時其實是他很生氣才說出這一番話。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

 

香港股票

上一篇文章

高層海景單位竟要低市價沽　首置客睇樓一次即買

下一篇文章

北角老地標　皇都戲院的流金歲月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？
【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足
【iBond認購結果】iBond最多派四手　認購三手或以下獲派足