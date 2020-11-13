【樓市熱話】慈母為兒子鋪路 趁還有工作能力為居屋補地價

香港樓價幾乎每年上升，令不少人大嘆上車難度高。網絡間更有不少論調指，很多人上車都要靠父幹。現在的父母親除了考慮子女的學業、就業前景之外，連置業都可能要替他們一併擔心。

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有已經身為人母的網民在討論區開帖詢問網友意見，究竟應該為現有的居屋補地價，為的是希望兒子長大後，有一棟可以自由買賣的物業，生活上更有保障。

【樓市熱話】網友成功上車 自言：「信心返曬黎」：【下一頁】

樓主指，希望趁自己還有工作能力時，向銀行申請按揭先補地價，之後再用新造按揭，慢慢供回居屋，讓兒子長大後可以將居屋自由買賣。網友看到這位母親的舉動，大感母愛偉大，同時大嘆樓價之高，要經過三代的努力，才能確保有屋住，令人大為感觸。

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責任編輯：翁嘉陽