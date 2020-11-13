  • 26°C
香港時間 : 20201113日 (五) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【PS5】北美、日本率先出貨　PS5炒價高達3.8萬

科技 12:52 2020/11/13

分享：

PlayStation 5（PS5）終在昨日（12日）起，在北美、日本等地率先公售。一如外界所料，多個自由市場和拍賣網站立刻湧現一批炒賣PS5的用戶。

PlayStation 5（PS5）終在昨日（12日）起，在北美、日本等地率先公售。一如外界所料，多個自由市場和拍賣網站立刻湧現一批炒賣PS5的用戶，其中eBay更出現開價高達5000美元（約3.8萬港元）的PS5主機。

【PS5】Sony確認PS5發售日僅開放網上銷售　保障客戶與員工安全

【PS5】PS5手掣支援PS3、Switch　卻不可在PS4上使用？

據外國科技遊戲網站Video Games Chronicle報道指，多個地區的PS5在預售當日已售罄，就算有新的貨源也是馬上賣完，因此目前PS5是相當缺貨。未能透過官方渠道購買的玩家，只能透過網上拍賣平台搜尋和購買。

有美國用家在eBay出價5000美元，比官方零售價499美元（約3869港元）高出超過10倍。（網上圖片）

報道又指，昨北美、日本等地區公開發售後，PS5供不應求，炒風湧現。其中有美國用家在eBay出價5000美元，比官方零售價499美元（約3869港元）高出超過10倍。至於日本，Yahoo! Auction或Mercari均湧現一批炒賣PS5主機的情況，售價被炒高3至5倍。

Sony互動娛樂總裁Jim Ryan承認，目前主機供不應求，而Sony正努力增產，12月份將會繼續供貨，勸喻玩家勿向炒家屈服。

【PS5】Sony為PS VR用戶免費提供PS5接駁器　現已接受申請（附申請連結）

責任編輯：曾曉汶

相關文章

PS5│Sony確認PS5內建多個串流媒體平台　
2020/10/23
PS5│Sony確認PS5內建多個串流媒體平台　
【PS5】Sony搶先公開PS5體驗亮點　推出全新「控制中心」等功能
2020/10/16
【PS5】Sony搶先公開PS5體驗亮點　推出全新「控制中心」等功能
【PS5】PS4玩家更新後不滿對話被錄音　Sony：收舉報時作審查用
2020/10/15
【PS5】PS4玩家更新後不滿對話被錄音　Sony：收舉報時作審查用
【PS5】Sony料PS5首年銷量逾700萬部　將超越PS4首年紀錄
2020/10/10
【PS5】Sony料PS5首年銷量逾700萬部　將超越PS4首年紀錄
PlayStation 零售 拍賣 美國 遊戲 AR eBay Yahoo Sony

上一篇文章

Outlook儲存空間不斷爆　微軟承認現漏洞

下一篇文章

【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】YouTube今早全球故障　Google相簿將停止免費無上限儲存
【每日焦點】YouTube今早全球故障　Google相簿將停止免費無上限儲存
【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro　
【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro　
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【課金時代】Google 相簿告別無限免費　用完15GB備份要課金
【課金時代】Google 相簿告別無限免費　用完15GB備份要課金
【銀彈攻勢】蘋果派獎金　每日$3900籲員工赴中國出差
【銀彈攻勢】蘋果派獎金　每日$3900籲員工赴中國出差