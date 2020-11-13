【PS5】北美、日本率先出貨　PS5炒價高達3.8萬

▲ PlayStation 5（PS5）終在昨日（12日）起，在北美、日本等地率先公售。一如外界所料，多個自由市場和拍賣網站立刻湧現一批炒賣PS5的用戶。

PlayStation 5（PS5）終在昨日（12日）起，在北美、日本等地率先公售。一如外界所料，多個自由市場和拍賣網站立刻湧現一批炒賣PS5的用戶，其中eBay更出現開價高達5000美元（約3.8萬港元）的PS5主機。

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據外國科技遊戲網站Video Games Chronicle報道指，多個地區的PS5在預售當日已售罄，就算有新的貨源也是馬上賣完，因此目前PS5是相當缺貨。未能透過官方渠道購買的玩家，只能透過網上拍賣平台搜尋和購買。

▲ 有美國用家在eBay出價5000美元，比官方零售價499美元（約3869港元）高出超過10倍。（網上圖片）

報道又指，昨北美、日本等地區公開發售後，PS5供不應求，炒風湧現。其中有美國用家在eBay出價5000美元，比官方零售價499美元（約3869港元）高出超過10倍。至於日本，Yahoo! Auction或Mercari均湧現一批炒賣PS5主機的情況，售價被炒高3至5倍。

Sony互動娛樂總裁Jim Ryan承認，目前主機供不應求，而Sony正努力增產，12月份將會繼續供貨，勸喻玩家勿向炒家屈服。

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責任編輯：曾曉汶