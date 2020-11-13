【科技壟斷】周小川：當下數字征稅陷入僵局　應考慮建立多邊性機構減少爭議

▲ 周小川指，當下數字征稅陷入僵局。

中國踏入數字經濟發展時代，中國人民銀行前行長、現任博鼇亞洲論壇副理事長周小川今天（13日）於財新峰會表示， 當下數字稅的征收陷入僵局，踏入數字經濟時代，有很多難以界定的部分，令數字稅征收出現了問題，建議考慮建立多邊性的機構，減少相關爭議。

他指出當中原因是數字經濟的發展令稅收不似過往的貨物與服務生產那樣，「對實際業務發生在哪、錢是在誰身上掙的比較好界定」。

周小川談到，目前全球通脹已經非常 趨同 ，美國貨幣政策溢出作用很明顯，會導致資本異常流動。貨幣政策方面首先要考慮貨幣政策溢出的影響，必須對儲備貨幣的結構有所考慮。對於異常資本流動，要想辦法建立一些初步的機制來加以協調，尤其是全球性的機制，可以協調流動性安排，同時可以考慮是否可通過創造流動性來解決全球問題。

周小川稱，當前債務周期與經濟周期錯位，債務率的高企使得財政政策、貨幣政策空間縮小，應堅決降槓桿以防後期出現債務破滅風險。

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