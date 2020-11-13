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【HKTVmall黑色星期五】HKTVmall黑色星期五購物節　逾9萬件貨品低至2折

商業 12:35 2020/11/13

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HKTVmall今日起至11月30日辦黑色星期五購物節，超過9萬件美妝服飾及隱形眼鏡低至2折。（HKTVmall facebook圖片）

雙11過後，迎來黑色星期五商機。HKTVmall今日（13日）起至11月30日辦黑色星期五購物節，超過9萬件美妝服飾及隱形眼鏡低至2折，多個大品牌如MUJI無印良品、Häagen-Dazs、Make Up Forever、Fresh、Columbia等都有優惠。

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精選優惠包括Giordano撞色防滑短襪原價3對60元，現售19元；heme六色眼影盤原價142元，現售65元。此外，每日兩間店舖提供全店折扣及精選產品優惠，11月13至14日有周生生全店至少88折；11月24至25日MUJI無印良品全店85折，包括女裝輕羽絨背心256元。

HKTVmall將於11月13日（12：00）至16日（23：59）及20日（12：00）至23日（23：59），大派黑色星期五現金券，單一訂單滿600元精選產品即送一張HKTVmall 100元現金券下次用，無門檻任用。

今年11月27日是黑色星期五購物日，HKTVmall預告當日場內超過20萬款產品額外9折；前一天（11月26日）亦有雙重加碼優惠，精選產品額外95折及VIP會員入專屬優惠碼再享95折。（按此選購

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責任編輯：朱悅瀅

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