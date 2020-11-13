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【美國大選】特朗普據報若確認拜登勝選 即宣布2024年再參選

環球政治 12:24 2020/11/13

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【美國大選】特朗普據報若確認拜登勝選 即宣布2024年再參選

美國大選結果幾乎塵埃落定，但仍有數個州分未確認點票結果。美國總統特朗普據報，若官方確認民主黨總統候選人拜登勝出美國大選，特朗普亦會隨即宣布自己2024年再參選。報道又指，不少白宮顧問已向特朗普表示，很難在多州的法律訴訟勝出，故難以翻盤。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

美國《紐約時報》報道指，白宮周三召開內部會議時，不少白宮顧問已向特朗普表示，特朗普難扭轉今次大選結果。有白宮顧問指，特朗普已醒覺這場選戰已結束。

報道指，特朗普更向顧問指，若官方確認拜登勝選，他會考慮隨即宣布其2024年再參選。

根據美國憲法，美國總統只能任職兩個任期，但不一定要連續任職兩個任期。 歷史上唯一一個兩度當選且任期不連續總統是統克利夫蘭（Grover Cleveland），他曾分別擔任第22和第24任總統。

美國博彩網站Bovada指，較大機會在2024年共和黨初選勝出的分別是特朗普、副總統彭斯及美國駐聯合國前大使黑莉（Nikki Haley）。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

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