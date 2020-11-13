【國泰危機】國泰10月載客量再跌99%、運載率新低　旅遊氣泡航班獲熱烈歡迎

▲ 國泰10月客運再跌近99%，運載率更見新低

國泰航空 （00293） 公布10月客貨運數據，隨國泰港龍於上月21日停運，國泰10月載客量跌98.6%至僅3.8萬人次，即日均載客1243名乘容，而客運運力更是5月以來首次錄得按月下跌，僅平常時8.4%，較9月份的9%再退步。即使運力大減，國泰航空10月客運運載率錄得 18.2%，創歷年新低，主要受累留學生需求回落、歐洲疫情惡化。

國泰航空本周獲准經營香港與新加坡航空旅遊氣泡的專屬航班，國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，航空旅遊氣泡航班11月22日啟動，深信這將成為香港日後與更 多熱點，建立同類「旅遊氣泡」的最佳示範，國泰已準備好防護措施，確保旅客安心出遊，目前見旅遊氣泡航班得到乘客熱烈支持。

香港新加坡「旅遊氣泡」11月22日通行 檢測費用約2000元、國泰首航價錢多少？，詳情可見【下一頁】

圖解國泰近月客運表現、重組重點和航空氣泡流程

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總結首10個月，國泰客運載運乘客人次跌84.6%，運力下跌76.5%，乘客運載率僅60.9%。

雖然旅遊氣泡消息成國泰近期股價反彈原因，林紹波稱，11月需求持續疲弱，處境依然存在很多變數，重申預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的 25%，而全年客運運力將會低於50%。

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編輯：麥德銘