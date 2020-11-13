▲ 【美國大選】前國師班農促斬首福西 FB：暫不關帳號

美國大選期間，白宮前首席策略師班農再有驚人言論，揚言應將華府抗疫專家福西「斬首示眾」，帳號被Twitter、YouTube等社交平台下架，但不包括Facebook。Facebook行政總裁朱克伯格為此辯護，指其沒有多次違反發言政策，並未達到一定的違規次數。

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班農（Steve Bannon）上周在頻道《War Room》威脅，指福西（Anthony Fauci）、聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）都應該被斬首，若回到英格蘭都鐸王朝時代，會將他們的頭掛在長矛上，並插在白宮示眾。Twitter及YouTube隨即關閉班農的帳號，稱他煽動暴力。

Facebook在線上播放大約10個小時後刪除了該片段，但沒有關閉該帳號。朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，公司有具體的規定，違反某些政策多次，才會關閉用戶的帳號，班農違反規定的次數接近上限，但明顯沒有超過上限。

Facebook發言人史東（Andy Stone）補充，如果班農還有其他違規行為，公司將對其專頁採取進一步的行動。

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責任編輯：鄧燕君