  • 25°C
香港時間 : 20201113日 (五) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】前國師班農促斬首福西 FB：暫不關帳號

環球政治 12:21 2020/11/13

分享：

【美國大選】前國師班農促斬首福西 FB：暫不關帳號

美國大選期間，白宮前首席策略師班農再有驚人言論，揚言應將華府抗疫專家福西「斬首示眾」，帳號被Twitter、YouTube等社交平台下架，但不包括Facebook。Facebook行政總裁朱克伯格為此辯護，指其沒有多次違反發言政策，並未達到一定的違規次數。

國土安全部：今次為史上最安全大選【下一頁】

BLM發起人要求入拜登團隊 作為拉票回報【下一頁】

班農（Steve Bannon）上周在頻道《War Room》威脅，指福西（Anthony Fauci）、聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）都應該被斬首，若回到英格蘭都鐸王朝時代，會將他們的頭掛在長矛上，並插在白宮示眾。Twitter及YouTube隨即關閉班農的帳號，稱他煽動暴力。

Facebook在線上播放大約10個小時後刪除了該片段，但沒有關閉該帳號。朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，公司有具體的規定，違反某些政策多次，才會關閉用戶的帳號，班農違反規定的次數接近上限，但明顯沒有超過上限。

Facebook發言人史東（Andy Stone）補充，如果班農還有其他違規行為，公司將對其專頁採取進一步的行動。

有指特朗普欲染指傳媒業 另創新台取代霍士【下一頁】

拜登委任「伊波拉沙皇」克萊因為幕僚長【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【美國大選】國土安全部：今次為史上最安全大選
今日
【美國大選】國土安全部：今次為史上最安全大選
【美國大選】桑德斯自薦做勞工部長 工會未必撐
2020/11/12
【美國大選】桑德斯自薦做勞工部長 工會未必撐
【美國大選】有指特朗普欲染指傳媒業 另創新台取代霍士
今日
【美國大選】有指特朗普欲染指傳媒業 另創新台取代霍士
【美國大選】BLM發起人要求入拜登團隊 作為拉票回報
2020/11/12
【美國大選】BLM發起人要求入拜登團隊 作為拉票回報
【美國大選】金正恩23天未露面兼未祝賀拜登 南韓：並不特別
2020/11/12
【美國大選】金正恩23天未露面兼未祝賀拜登 南韓：並不特別
選舉 班農 朱克伯格 美國 Facebook YouTube Twitter FBI 白宮

上一篇文章

【美國大選】特朗普據報若確認拜登勝選 即宣布2024年再參選

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間12:00）
【美國大選結果】特朗普亞利桑那落後收窄至約1.1萬票 佐治亞將重新點票（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普亞利桑那落後收窄至約1.1萬票 佐治亞將重新點票（不斷更新）
【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票
【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡
【美國大選】桑德斯：共和黨人怕撐特朗普 他們不是白癡
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏