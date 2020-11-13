【內險股】平保首十月個人壽險新業務保費跌15% 一文看清內險首10個月保費收入

▲ 中國平保公布，公司首十個月內，壽險個人新業務收入按年跌14.5%。

內地保險公司陸續公布今年首10個月保費收入，當中以新華保險升幅最大，首10個月累計原保險保費收入按年升22.6%。本網將綜合多家內險公司首十個月保費收入：

中國平安

中國平保 （02318） 公布，公司首十個月內，其中壽險個人新業務收入為1045億元，按年跌14.5%，總計壽險個人及團體業務新業務保費，首十個月收入為1250.9億元，按年跌10.7%。

此外，財產保險業務首十個月收入錄得2406.6億元，按年升9.9%。平安壽險及健康業務首十個月共錄得4381.7億元，按年跌2.54%。

中國人壽

中國人壽 （02628） 發出公告，公司首十個月原保險保費收入為5,659 億元 （人民幣，下同），按年升8.74%。

中國人保

中國人保 （01339） 公布，首十個月原保險保費收入為3703.4億元，按年升2.5%。總收入主要為機動車輛保險貢獻，該項保費收入為2187億元，按年升4.1%。此外，多項保費收入中，以信用保證保費收入跌幅最大，按年跌73.6%至52.5億元。

新華保險

新華保險 （01336） 表示，公司首十個月內累積原保險保費收入為1451.5億元，按年升22.6%。

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編輯﹕賴奕羚