【藍籌業績】瑞聲上季淨利潤挫近4成　WLG鏡頭明年量產（第二版）

▲ 瑞聲科技上季淨利潤按年跌近4成。

瑞聲科技 （02018） 中午公布季績，第三季收入按年跌9.8%至45.2億元人民幣（下同），淨利潤急挫38%至4.3億元，毛利率則按季微升0.3個百分點。瑞聲全日收報44.9元，升1.9%，成交8.3億元。

瑞聲上季收入按年跌近一成，集團解釋主要受全球智能手機市場週期性及新產品推遲所影響，但隨著主要業務持續恢復，收入按季上升5.7%。季度毛利率23.6%，較第二季升0.3個百分點。

瑞聲：明年上半年量產晶圓級玻塑混合鏡頭

受全球手機出貨量下降所影響，瑞聲核心業務當中，季內僅少數按年可以維持增長。其中，光學業務銷售額錄得顯著增長，按年大增5成至4.7億元，毛利率按季升10.8個百分點至24.6%。單計9月份，塑膠鏡頭出貨量達到5,240萬支，由於良率提升及產能利用率改善，9月毛利率升至27.8%。

瑞聲近年進軍光學業務，其晶圓級（WLG）玻塑混合鏡頭已明確量產項目，定於明年上半年開始量產出貨。首席財務官郭丹表示，未來希望提供鏡頭、模組、傳動算法一體化的解決方案，打造在光學領域的競爭優勢，料年底塑膠鏡頭產能達每月8000至8500萬支，明年產能再增至1.1億至1.2億支。鏡頭模組方面，目前已有10條生產線，每月產能800萬件。

董事總經理莫祖權指，預計明年WLG對集團貢獻提升可帶動盈利能力改善。光學業務第四季毛利率目標為30%，中長期則以40%或以上為毛利率目標。

首三季盈利跌48.8%

總計今年首三季，收入按年跌1.8%至123.6億元，淨利潤7.5億元跌48.8%，毛利率23.3%，跌5.1個百分點。

微機電系統器件業務，季度銷售額亦按年增27.5%至3.7億元，毛利率按季亦有改善。

（第二版新增管理層評論）

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